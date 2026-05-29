Dani Barão se torna a jogadora com mais partidas oficiais pelo Grêmio

Dani Barão já soma 104 oficiais pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A partida contra o Inter, na última quarta-feira (27), ficará marcada na história da lateral-direita Dani Barão. Com 104 jogos, ela tornou-se a atleta que mais defendeu as cores do Grêmio desde a retomada do departamento feminino, em 2017.

Em maio, ela havia chegado a 100 partidas pelas Mosqueteiras, e buscava superar a volante Tchula (atualmente no Bahia), que tinha 103. Agora, ela está isolada nas estatísticas do Tricolor.

O top 5 ainda tem Shashá (100), Pri Back (96) e Mónica Ramos (93).

Números individuais

Ao longo de cinco temporadas defendendo as cores das Mosqueteiras, Dani Barão também acumula 10 gols e 17 assistências pelo clube. Além de três títulos do Gauchão (2022, 2024 e 2025) e um da Ladies Cup (2024).

Atletas com mais jogos oficiais pelo Grêmio

104 jogos - Dani Barão

103 jogos - Tchula

100 jogos - Shashá

96 jogos - Pri Back

89 jogos - Mónica Ramos

Números de Dani Barão pelo Grêmio

104 jogos

10 gols

17 assistências

3 títulos do Gauchão (2022, 2024 e 2025)

1 título da Ladies Cup (2024)