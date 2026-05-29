Dani Barão se torna a jogadora com mais partidas oficiais pelo Grêmio

A partida contra o Inter, na última quarta-feira (27), ficará marcada na história da lateral-direita Dani Barão. Com 104 jogos, ela tornou-se a atleta que mais defendeu as cores do Grêmio desde a retomada do departamento feminino, em 2017.
Em maio, ela havia chegado a 100 partidas pelas Mosqueteiras, e buscava superar a volante Tchula (atualmente no Bahia), que tinha 103. Agora, ela está isolada nas estatísticas do Tricolor.
O top 5 ainda tem Shashá (100), Pri Back (96) e Mónica Ramos (93).
Números individuais
Ao longo de cinco temporadas defendendo as cores das Mosqueteiras, Dani Barão também acumula 10 gols e 17 assistências pelo clube. Além de três títulos do Gauchão (2022, 2024 e 2025) e um da Ladies Cup (2024).
Atletas com mais jogos oficiais pelo Grêmio
- 104 jogos - Dani Barão
- 103 jogos - Tchula
- 100 jogos - Shashá
- 96 jogos - Pri Back
- 89 jogos - Mónica Ramos
Números de Dani Barão pelo Grêmio
- 104 jogos
- 10 gols
- 17 assistências
- 3 títulos do Gauchão (2022, 2024 e 2025)
- 1 título da Ladies Cup (2024)
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