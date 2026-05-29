Futebol feminino

Desde a retomada
Notícia

Dani Barão se torna a jogadora com mais partidas oficiais pelo Grêmio

Lateral-direita ultrapassou a volante Tchula e chegou a 104 jogos com a camisa tricolor 

Carolina Freitas

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