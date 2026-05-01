Dani Barão chega aos 100 jogos oficiais pelo Grêmio; veja os números

Dani Barão chegou a 100 jogos pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A partida contra o Corinthians, nesta sexta-feira (1º), marcou o 100º jogo oficial de Dani Barão com a camisa do Grêmio. No clube desde 2022, ela foi apenas a terceira atleta a atingir este número desde a retomada do departamento, em 2017.

Ao longo de cinco temporadas defendendo as cores das Mosqueteiras, Dani Barão também acumula 10 gols e 16 assistências pelo clube. Além de três títulos do Gauchão (2022, 2024 e 2025) e um da Ladies Cup (2024).

Agora, ela está a quatro partidas de isolar-se como a atleta que mais vezes defendeu o Tricolor. Com 100 jogos, Dani Barão está empatada com Shashá (atualmente no Botafogo) e apenas três jogos atrás de Tchula (que defende o Bahia).

Atletas com mais jogos pelo Grêmio

103 jogos - Tchula

100 jogos - Dani Barão e Shashá

96 jogos - Pri Back

89 jogos - Mónica Ramos

84 jogos - Rafa Levis

Números de Dani Barão pelo Grêmio