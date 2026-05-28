Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter na vitória nos pênaltis no Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina

Inter superou o Grêmio no Beira-Rio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Inter está nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Nesta quarta-feira (27), as Gurias Coloradas superaram o Grêmio nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, e garantiram vaga na próxima fase da competição.

Nas penalidades, Gabi Barbieri teve grande destaque ao defender as cobranças de Camila Pini e Leidiane, garantindo ao Inter uma vitória por 4 a 2 no Beira-Rio.

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Classificadas, as Gurias Coloradas ainda aguardam o próximo adversário na Copa do Brasil, que será definido em sorteio.

Confira como foi o desempenho das Gurias Coloradas

Gabi Barbieri

Segura no tempo normal e decisiva nas penalidades. Duas grandes defesas que garantiram o Inter nas oitavas de final. Nota: 8

Sorriso

Melhor no segundo tempo, foi decisiva para conter os ataques do Grêmio. Nota: 7

Débora

Assim como as colegas de zaga, não deixou a bola passar por nada. Soberana pela alto e segura por baixo. Nota: 7,5

Bianca Martins

Uma boa atuação pelo lado direito da defesa, mas um pênalti perdido. Nota: 7

Aninha

Teve atuação mais tímida pelo lado esquerdo. Quando inverteu o lado, também não teve destaque. Nota: 5,5.

Lelê

Não comprometeu na marcação, mas pouco atacou. Nota: 6,5

Pati Llanos

Não conseguiu ajudar no controle do meio de campo, principalmente na etapa inicial. Nota: 6

Caty

Primeiro tempo mais apagado e uma grande chance na etapa final. Fez o gol decisivo de pênalti. Lei do ex! Nota: 7

Darlene

Se esperava mais da artilheira colorada no ataque. Foi boa alternativa nas cobranças de falta. Nota: 5,5

Valéria Cantuário

Não faltou entrega na marcação, mas deixou a desejar no último terço do campo. Nota: 6

Sole Jaimes

Participou pouco do jogo. Na chance que teve, errou o alvo. Nota: 5,5

Soll

Não teve muita oportunidade para abusar da velocidade, sua principal virtude. Nota: 6

Joana

O meio de campo ganhou maior movimentação com sua entrada. Nota: 6,5

Alice Santos

Entrou no fim. Sem nota.

Alice Helena

Entrou no fim. Sem nota.

Confira a análise da classificação do Inter