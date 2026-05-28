Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter na vitória nos pênaltis no Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina

O Inter está nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Nesta quarta-feira (27), as Gurias Coloradas superaram o Grêmio nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, e garantiram vaga na próxima fase da competição.
Nas penalidades, Gabi Barbieri teve grande destaque ao defender as cobranças de Camila Pini e Leidiane, garantindo ao Inter uma vitória por 4 a 2 no Beira-Rio.
Classificadas, as Gurias Coloradas ainda aguardam o próximo adversário na Copa do Brasil, que será definido em sorteio.
Confira como foi o desempenho das Gurias Coloradas
Gabi Barbieri
Segura no tempo normal e decisiva nas penalidades. Duas grandes defesas que garantiram o Inter nas oitavas de final. Nota: 8
Sorriso
Melhor no segundo tempo, foi decisiva para conter os ataques do Grêmio. Nota: 7
Débora
Assim como as colegas de zaga, não deixou a bola passar por nada. Soberana pela alto e segura por baixo. Nota: 7,5
Bianca Martins
Uma boa atuação pelo lado direito da defesa, mas um pênalti perdido. Nota: 7
Aninha
Teve atuação mais tímida pelo lado esquerdo. Quando inverteu o lado, também não teve destaque. Nota: 5,5.
Lelê
Não comprometeu na marcação, mas pouco atacou. Nota: 6,5
Pati Llanos
Não conseguiu ajudar no controle do meio de campo, principalmente na etapa inicial. Nota: 6
Caty
Primeiro tempo mais apagado e uma grande chance na etapa final. Fez o gol decisivo de pênalti. Lei do ex! Nota: 7
Darlene
Se esperava mais da artilheira colorada no ataque. Foi boa alternativa nas cobranças de falta. Nota: 5,5
Valéria Cantuário
Não faltou entrega na marcação, mas deixou a desejar no último terço do campo. Nota: 6
Sole Jaimes
Participou pouco do jogo. Na chance que teve, errou o alvo. Nota: 5,5
Soll
Não teve muita oportunidade para abusar da velocidade, sua principal virtude. Nota: 6
Joana
O meio de campo ganhou maior movimentação com sua entrada. Nota: 6,5
Alice Santos
Entrou no fim. Sem nota.
Alice Helena
Entrou no fim. Sem nota.
Confira a análise da classificação do Inter
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