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Cotação ZH: as notas das jogadoras do Inter na vitória nos pênaltis no Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina

Gurias Coloradas eliminam rival por 4 a 2 nas penalidades e estão nas oitavas de final da competição

Zero Hora

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