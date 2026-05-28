Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na derrota nos pênaltis no Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina

O Grêmio foi superado pelo Inter nos pênaltis, nesta quarta-feira (27), após um empate sem gols no tempo regulamentar, e está eliminado da Copa do Brasil Feminina.
Nas cobranças, a goleira Gabi Barbieri defendeu os chutes de Camila Pini e Leidiane, garantindo a vitória colorada por 4 a 2 nas penalidades, no Beira-Rio.
Agora, as Mosqueteiras entram em um período sem jogos devido à pausa para a disputa da Copa do Mundo masculina. O próximo compromisso do Grêmio será contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, em 24 de julho, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino.
Veja as notas das Mosqueteiras
Raíssa
Criticada pelas últimas atuações, fez uma grande defesa na segunda etapa e defendeu o pênalti de Bianca Martins. Um bom jogo para retomar a confiança. Nota: 7
Dani Barão
Como de costume, foi bem no clássico. Seus ataques pela direita foram dores de cabeça para a defesa colorada, ainda que não tenha resultado em gol. Nota: 7,5
Rodríguez
Após um começo mais nervoso, ganhou confiança e teve boa atuação. Nota: 7
Mônica Ramos
Atuação segura na defesa, não deixou Sole Jaimes aparecer no jogo. Nota: 7
Allyne
O amarelo no primeiro tempo deixou a defensora mais retraída. Contudo, fez boa partida. Nota: 6
Camila Arrieta
No ataque teve maior destaque. Saiu esgotada no segundo tempo. Nota: 6,5
Montoya
Formou boa dupla com Camila Pini no primeiro tempo, quando o Grêmio dominou o meio de campo. Seguiu ditando o ritmo do time na etapa final. Nota: 6,5.
Camila Pini
Foi o destaque da primeira etapa, não faltou entrega da sua parte. No segundo tempo, não teve as mesmas oportunidades para marcar. Perdeu um pênalti decisivo. Nota: 6,5.
Gisele
Fazia boa partida e dava trabalho para o lado esquerdo da defesa colorada. Foi substituída no começo do segundo tempo por conta de lesão. Nota: 6,5
Giovaninha
Travou bons duelos contra Bianca Martins. Não voltou para o segundo tempo após choque no fim da primeira etapa. Nota: 6
Leidiane
Bastante acionada, levou mais vantagem na etapa inicial. Não conseguiu superar Gabi Barbieri, que ainda defendeu um pênalti seu. Nota: 6
Brenda Woch
Entrou no lugar de Giovaninha e manteve o ritmo da colega de equipe. Nota: 6
Maria Dias
Não conseguiu ter a mesma entrega que Gisele. Nota: 6
Maria
Entrou no fim. Sem nota
Amanda Brunner
Entrou no fim. Sem nota
Confira a análise da eliminação do Grêmio
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