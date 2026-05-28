Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na derrota nos pênaltis no Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina

Grêmio não conseguiu superar rival no Beira-Rio. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio foi superado pelo Inter nos pênaltis, nesta quarta-feira (27), após um empate sem gols no tempo regulamentar, e está eliminado da Copa do Brasil Feminina.

Nas cobranças, a goleira Gabi Barbieri defendeu os chutes de Camila Pini e Leidiane, garantindo a vitória colorada por 4 a 2 nas penalidades, no Beira-Rio.

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Agora, as Mosqueteiras entram em um período sem jogos devido à pausa para a disputa da Copa do Mundo masculina. O próximo compromisso do Grêmio será contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, em 24 de julho, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino.

Veja as notas das Mosqueteiras

Raíssa

Criticada pelas últimas atuações, fez uma grande defesa na segunda etapa e defendeu o pênalti de Bianca Martins. Um bom jogo para retomar a confiança. Nota: 7

Dani Barão

Como de costume, foi bem no clássico. Seus ataques pela direita foram dores de cabeça para a defesa colorada, ainda que não tenha resultado em gol. Nota: 7,5

Rodríguez

Após um começo mais nervoso, ganhou confiança e teve boa atuação. Nota: 7

Mônica Ramos

Atuação segura na defesa, não deixou Sole Jaimes aparecer no jogo. Nota: 7

Allyne

O amarelo no primeiro tempo deixou a defensora mais retraída. Contudo, fez boa partida. Nota: 6

Camila Arrieta

No ataque teve maior destaque. Saiu esgotada no segundo tempo. Nota: 6,5

Montoya

Formou boa dupla com Camila Pini no primeiro tempo, quando o Grêmio dominou o meio de campo. Seguiu ditando o ritmo do time na etapa final. Nota: 6,5.

Camila Pini

Foi o destaque da primeira etapa, não faltou entrega da sua parte. No segundo tempo, não teve as mesmas oportunidades para marcar. Perdeu um pênalti decisivo. Nota: 6,5.

Gisele

Fazia boa partida e dava trabalho para o lado esquerdo da defesa colorada. Foi substituída no começo do segundo tempo por conta de lesão. Nota: 6,5

Giovaninha

Travou bons duelos contra Bianca Martins. Não voltou para o segundo tempo após choque no fim da primeira etapa. Nota: 6

Leidiane

Bastante acionada, levou mais vantagem na etapa inicial. Não conseguiu superar Gabi Barbieri, que ainda defendeu um pênalti seu. Nota: 6

Brenda Woch

Entrou no lugar de Giovaninha e manteve o ritmo da colega de equipe. Nota: 6

Maria Dias

Não conseguiu ter a mesma entrega que Gisele. Nota: 6

Maria

Entrou no fim. Sem nota

Amanda Brunner

Entrou no fim. Sem nota

Confira a análise da eliminação do Grêmio