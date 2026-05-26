Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Décima segunda rodada do Brasileirão Feminino terminou na segunda-feira (25). Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF / Divulgação

O Brasileirão Feminino teve sua 12ª rodada encerrada na segunda-feira (25). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

As Gurias Coloradas foram as primeiras a entrar em campo. Na sexta-feira (22), perderam para o Flamengo por 1 a 0, com gol de Jucinara. Com isso, caíram para o oitavo lugar, com 20 pontos.

Enquanto as Mosqueteiras e as Esmeraldas duelaram no domingo (24) e empataram em 1 a 1. O Juventude saiu na frente, com Laurinha. E o Grêmio igualou com gol contra da zagueira Carla Cruz.

O resultado deixou o Tricolor em nono lugar, com 17 pontos. Enquanto o Alviverde ficou em 14º, com nove.

E agora?

O Brasileirão Feminino terá uma pausa para a disputa da Copa do Mundo. Os times voltam a campo apenas em julho. No dia 24, o Grêmio duela com o Flamengo, às 19h, no Rio de Janeiro. Enquanto o Inter enfrenta o Fluminense, às 20h, em Porto Alegre. O Juventude joga no dia 26, às 15h, contra a Ferroviária, em Caxias do Sul.

Parte de cima e de baixo da tabela

O Corinthians segue líder, agora com 28 pontos. Enquanto a zona de rebaixamento tem Botafogo e Vitória, com cinco e três pontos, respectivamente.

Jogos da 12ª rodada

Inter 0x1 Flamengo

Fluminense 3x3 Bahia

Juventude 1x1 Grêmio

Bragantino 1x2 Palmeiras

Vitória 2x2 Cruzeiro

Botafogo 0x3 América-MG

Atlético-MG 2x3 Ferroviária

São Paulo 3x0 Santos

Corinthians 4x1 Mixto-MT

Próxima rodada

24/7, 19h: Flamengo x Grêmio

24/7, 20h: Inter x Fluminense

24/7, 21h30min: Cruzeiro x São Paulo

25/7, 15h: América-MG x Santos

25/7, 16h: Mixto-MT x Palmeiras

25/7, 17h: Bragantino x Atlético-MG

26/7, 11h: Corinthians x Vitória

26/7, 15h: Juventude x Ferroviária

27/7, 19h: Bahia x Botafogo