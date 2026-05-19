Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

O Brasileirão Feminino teve sua 11ª rodada encerrada na segunda-feira (18). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.
As Mosqueteiras foram as primeiras a entrar em campo. No sábado (16), golearam o Mixto-MT por 3 a 0, em casa. Mónica Ramos, Giovaninha e Camila Pini marcaram os gols gremistas.
Já as Gurias Coloradas, também no sábado, perderam para o Bahia, por 3 a 0. Os gols foram de Raquel, Wendy e Cássia. Enquanto as Esmeraldas tropeçaram para o São Paulo, por 1 a 0, também fora de casa. O gol foi de Serrana.
Com os resultados, o Inter caiu para o quinto lugar, com 20 pontos. Enquanto o Grêmio subiu para 10º, com 16. E o Juventude permaneceu em 14º, com oito.
E agora?
O Inter recebe o Flamengo, na sexta-feira (22), às 21h30min, no Sesc Protásio Alves. Enquanto Juventude e Grêmio se enfrentam, no domingo (24), às 15h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Esta será a última rodada antes da parada para a Copa.
Parte de cima e de baixo da tabela
O Corinthians segue líder mesmo com a derrota para o Cruzeiro. As Brabas têm 25 pontos — um mais do que o segundo colocado, Palmeiras. Vitória e América-MG permanecem na zona de rebaixamento, com dois e três pontos, respectivamente.
Jogos da 11ª rodada
- Flamengo 1x0 Fluminense
- América-MG 0x2 Atlético-MG
- Grêmio 3x0 Mixto-MT
- Bahia 3x0 Inter
- Santos 0x1 Bragantino
- Ferroviária 2x0 Vitória
- São Paulo 1x0 Juventude
- Palmeiras 3x0 Botafogo
- Cruzeiro 3x2 Corinthians
Próxima rodada
- 22/5, 21h30min: Inter x Flamengo
- 23/5, 16h: Fluminense x Bahia
- 24/5, 15h: Juventude x Grêmio
- 24/5, 15h: Bragantino x Palmeiras
- 24/5, 15h: Vitória x Cruzeiro
- 24/5, 16h: Botafogo x América-MG
- 24/5, 18h: Atlético-MG x Ferroviária
- 25/5, 17h30min: São Paulo x Santos
- 25/5, 21h: Corinthians x Mixto-MT
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲