Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos 

Décima rodada do Brasileirão Feminino terminou na segunda-feira (11). Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF / Divulgação

O Brasileirão Feminino teve sua décima rodada encerrada na segunda-feira (11). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude. Pela primeira vez, os três gaúchos venceram ao mesmo tempo.

As Mosqueteiras foram as primeiras a entrar em campo. No domingo (10), golearam o Bragantino por 3 a 0, fora de casa. Giovaninha, Brenda Woch e Gisele marcaram os gols gremistas.

Já as Gurias Coloradas e as Esmeraldas jogaram apenas na segunda-feira. O Juventude enfrentou o Vitória, em Salvador, e também venceu por 3 a 0. Carla Cruz, Martha Figueiredo e Teté balançaram as redes.

Enquanto o Inter fez 1 a 0 no Botafogo, no Sesc Protásio Alves. A atacante Darlene marcou o gol da vitória, que levou o Colorado a quatro triunfos consecutivos.

Com os resultados, as Gurias Coloradas permaneceram na quarta colocação, com 20 pontos. Enquanto o Grêmio seguiu em 12º, com 13. Já as Esmeraldas ganharam uma posição e estão em 14º, com oito.

E agora?

O Grêmio recebe o Mixto-MT, no sábado (16), às 16h, no Passo D'Areia. Enquanto isso, o Inter joga no mesmo dia e horário, contra o Bahia, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Já o Juventude entra em campo apenas na segunda-feira (18), às 20h, contra o São Paulo. O jogo será no Marcelo Portugal, em Cotia.

Parte de cima e de baixo da tabela

O Corinthians segue cada vez mais isolado na liderança. Agora, as Brabas têm 25 pontos — quatro a mais do que o segundo colocado. Vitória e América-MG permanecem na zona de rebaixamento, com dois e três pontos, respectivamente.

Jogos da décima rodada

Cruzeiro 4x0 América-MG

Fluminense 0x2 Santos

Mixto-MT 1x1 Bahia

Bragantino 0x3 Grêmio

Vitória 0x3 Juventude

Inter 1x0 Botafogo

Flamengo 1x1 Ferroviária

Palmeiras 4x1 Atlético-MG

Corinthians 2x1 São Paulo

Próxima rodada