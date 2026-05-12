Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos 

O Brasileirão Feminino teve sua décima rodada encerrada na segunda-feira (11). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude. Pela primeira vez, os três gaúchos venceram ao mesmo tempo.
As Mosqueteiras foram as primeiras a entrar em campo. No domingo (10), golearam o Bragantino por 3 a 0, fora de casa. Giovaninha, Brenda Woch e Gisele marcaram os gols gremistas.
Já as Gurias Coloradas e as Esmeraldas jogaram apenas na segunda-feira. O Juventude enfrentou o Vitória, em Salvador, e também venceu por 3 a 0. Carla Cruz, Martha Figueiredo e Teté balançaram as redes.
Enquanto o Inter fez 1 a 0 no Botafogo, no Sesc Protásio Alves. A atacante Darlene marcou o gol da vitória, que levou o Colorado a quatro triunfos consecutivos.
Com os resultados, as Gurias Coloradas permaneceram na quarta colocação, com 20 pontos. Enquanto o Grêmio seguiu em 12º, com 13. Já as Esmeraldas ganharam uma posição e estão em 14º, com oito.
E agora?
O Grêmio recebe o Mixto-MT, no sábado (16), às 16h, no Passo D'Areia. Enquanto isso, o Inter joga no mesmo dia e horário, contra o Bahia, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
Já o Juventude entra em campo apenas na segunda-feira (18), às 20h, contra o São Paulo. O jogo será no Marcelo Portugal, em Cotia.
Parte de cima e de baixo da tabela
O Corinthians segue cada vez mais isolado na liderança. Agora, as Brabas têm 25 pontos — quatro a mais do que o segundo colocado. Vitória e América-MG permanecem na zona de rebaixamento, com dois e três pontos, respectivamente.
Jogos da décima rodada
- Cruzeiro 4x0 América-MG
- Fluminense 0x2 Santos
- Mixto-MT 1x1 Bahia
- Bragantino 0x3 Grêmio
- Vitória 0x3 Juventude
- Inter 1x0 Botafogo
- Flamengo 1x1 Ferroviária
- Palmeiras 4x1 Atlético-MG
- Corinthians 2x1 São Paulo
Próxima rodada
- 15/5, 21h: Flamengo x Fluminense
- 16/5, 15h: América-MG x Atlético-MG
- 16/5, 16h: Grêmio x Mixto-MT
- 16/5, 16h: Bahia x Inter
- 17/5, 18h: Santos x Bragantino
- 18/5, 19h: Ferroviária x Vitória
- 18/5, 20h: São Paulo x Juventude
- 18/5, 21h: Cruzeiro x Corinthians
- 18/5, 21h: Palmeiras x Botafogo