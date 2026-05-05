Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

O Brasileirão Feminino teve sua nona rodada encerrada na segunda-feira (4). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.
Os três gaúchos entraram em campo na sexta-feira (1º). As Esmeraldas receberam o Cruzeiro no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e empataram em 0 a 0. Com isso, chegaram aos cinco pontos e subiram para a 15ª posição.
As Gurias Coloradas ampliaram a sequência de vitórias. Na Vila Belmiro, golearam o Santos por 3 a 0, com gols de Sole Jaimes, Valéria Cantuário e Darlene. O resultado levou o Inter ao quarto lugar, com 17 pontos.
As Mosqueteiras foram as últimas gaúchas a entrar em campo. No Passo D'Areia, perderam para o Corinthians por 2 a 0 e seguiram com 10 pontos, na 12ª colocação.
E agora?
O Grêmio enfrenta o Bragantino, no domingo (10), às 17h, no Benitão, em Rio Claro (SP). Juventude e Inter jogam na segunda-feira (11). As Esmeraldas duelam com o Vitória, às 15h, no Barradão, e as Gurias Coloradas recebem o Botafogo, às 18h, no Sesc.
Parte de cima e de baixo da tabela
O Corinthians segue cada vez mais isolado na liderança. Agora, as Brabas têm 22 pontos — dois a mais do que o segundo colocado. Vitória e América-MG permanecem na zona de rebaixamento, com três e dois pontos, respectivamente.
Jogos da nona rodada
- Juventude 0x0 Cruzeiro
- Atlético-MG 1x1 Fluminense
- Santos 0x3 Inter
- Ferroviária 3x0 Mixto-MT
- Grêmio 0x2 Corinthians
- América-MG 0x0 Vitória
- Bahia 0x0 Palmeiras
- Botafogo 0x3 Bragantino
- São Paulo 2x1 Flamengo
Próxima rodada
- 8/5, 19h — Cruzeiro x América-MG
- 9/5, 16h — Fluminense x Santos
- 9/5, 18h — Mixto-MT x Bahia
- 10/5, 17h — Bragantino x Grêmio
- 11/5, 15h — Vitória x Juventude
- 11/5, 18h — Inter x Botafogo
- 11/5, 19h — Flamengo x Ferroviária
- 11/5, 21h — Palmeiras x Atlético-MG
- 11/5, 21h30min — Corinthians x São Paulo