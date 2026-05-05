Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Nona rodada do Brasileirão Feminino terminou na segunda-feira (4). Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF / Divulgação

O Brasileirão Feminino teve sua nona rodada encerrada na segunda-feira (4). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Os três gaúchos entraram em campo na sexta-feira (1º). As Esmeraldas receberam o Cruzeiro no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e empataram em 0 a 0. Com isso, chegaram aos cinco pontos e subiram para a 15ª posição.

As Gurias Coloradas ampliaram a sequência de vitórias. Na Vila Belmiro, golearam o Santos por 3 a 0, com gols de Sole Jaimes, Valéria Cantuário e Darlene. O resultado levou o Inter ao quarto lugar, com 17 pontos.

As Mosqueteiras foram as últimas gaúchas a entrar em campo. No Passo D'Areia, perderam para o Corinthians por 2 a 0 e seguiram com 10 pontos, na 12ª colocação.

E agora?

O Grêmio enfrenta o Bragantino, no domingo (10), às 17h, no Benitão, em Rio Claro (SP). Juventude e Inter jogam na segunda-feira (11). As Esmeraldas duelam com o Vitória, às 15h, no Barradão, e as Gurias Coloradas recebem o Botafogo, às 18h, no Sesc.

Parte de cima e de baixo da tabela

O Corinthians segue cada vez mais isolado na liderança. Agora, as Brabas têm 22 pontos — dois a mais do que o segundo colocado. Vitória e América-MG permanecem na zona de rebaixamento, com três e dois pontos, respectivamente.

Jogos da nona rodada

Juventude 0x0 Cruzeiro

Atlético-MG 1x1 Fluminense

Santos 0x3 Inter

Ferroviária 3x0 Mixto-MT

Grêmio 0x2 Corinthians

América-MG 0x0 Vitória

Bahia 0x0 Palmeiras

Botafogo 0x3 Bragantino

São Paulo 2x1 Flamengo

Próxima rodada

8/5, 19h — Cruzeiro x América-MG

9/5, 16h — Fluminense x Santos

9/5, 18h — Mixto-MT x Bahia

10/5, 17h — Bragantino x Grêmio

11/5, 15h — Vitória x Juventude

11/5, 18h — Inter x Botafogo

11/5, 19h — Flamengo x Ferroviária

11/5, 21h — Palmeiras x Atlético-MG

11/5, 21h30min — Corinthians x São Paulo