Como comprar ingressos para o Gre-Nal da Copa do Brasil Feminina

O Inter já iniciou a venda de ingressos para o Gre-Nal da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O clássico ocorre na quarta-feira (27), às 18h30min, no Beira-Rio.
Sócios do Inter têm entrada liberada mediante a check-in no Mundo Colorado, enquanto demais torcedores precisam adquirir os ingressos por R$ 10. É necessário que todos façam biometria facial através do site do Inter.
Para os gremistas, o serviço é o mesmo, com ingressos a R$ 10 sendo vendidos no site colorado. Os visitantes deverão chegar ao estádio com antecedência, por recomendação da Brigada Militar. Os portões abrem às 16h30min.