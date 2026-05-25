Como comprar ingressos para o Gre-Nal da Copa do Brasil Feminina

Gre-Nal é válido pela terceira fase da competição. William Anacleto / Inter/Divulgação

O Inter já iniciou a venda de ingressos para o Gre-Nal da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O clássico ocorre na quarta-feira (27), às 18h30min, no Beira-Rio.

Sócios do Inter têm entrada liberada mediante a check-in no Mundo Colorado, enquanto demais torcedores precisam adquirir os ingressos por R$ 10. É necessário que todos façam biometria facial através do site do Inter.