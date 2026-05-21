Como comprar ingresso para os amistosos do Brasil contra os Estados Unidos

Os ingressos para os amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos já estão à venda. Os tickets devem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital.
O primeiro jogo será no dia 6 de junho, às 18h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 100.
Já o segundo amistoso ocorre no dia 9, às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza. Para este jogo, as entradas vão de R$ 20 a R$ 140.
Os testes são preparatórios para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai acontecer no Brasil.
Jogos para o amistoso de São Paulo
- Norte - R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia);
- Sul - R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia);
- Leste e Oeste - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
Jogos para o amistoso de Fortaleza
- Norte e Sul - R$ 40 (inteira), R$ 30 (meia social) e R$ 20 (meia)
- Leste e Oeste - R$ 60 (inteira), R$ 40 (meia social) e R$ 30 (meia)
- Premium - R$ 140 (inteira), R$ 80 (meia social) e R$ 70 (meia)
- Crianças menores de 12 anos terão entrada gratuita. É necessário fazer cadastro no site, retirar o ingresso antecipadamente e apresentar documento/certidão no dia.