Como comprar ingresso para os amistosos do Brasil contra os Estados Unidos

Amistosos serão em São Paulo e Fortaleza. - / Staff Images/ CBF

Os ingressos para os amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos já estão à venda. Os tickets devem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital.

O primeiro jogo será no dia 6 de junho, às 18h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 100.

Já o segundo amistoso ocorre no dia 9, às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza. Para este jogo, as entradas vão de R$ 20 a R$ 140.

Os testes são preparatórios para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai acontecer no Brasil.

Jogos para o amistoso de São Paulo

Norte - R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia);

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); Sul - R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia);

R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); Leste e Oeste - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Jogos para o amistoso de Fortaleza