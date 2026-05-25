Como chega o Juventude para o duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil Feminina 

Juventude vem de empate com o Grêmio no Brasileirão Feminino. Leonardo Bidese / EC Juventude/Divulgação

As Esmeraldas terão mais um compromisso antes da parada para a Copa do Mundo. Na próxima quarta-feira (27), vão enfrentar o Botafogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança às oitavas de final.

Para este embate, o Juventude buscará um desfecho diferente do encontrado na estreia do Brasileirão Feminino. Naquele momento, as Gloriosas venceram por 2 a 1, também no Engenhão.

— Nós fizemos um jogo muito bom contra o Botafogo, podíamos ter saído com um empate ou até mesmo com a vitória, mas o time delas tem muita qualidade, fez um grande jogo contra o Inter, em Porto Alegre, e estamos passando para as meninas — avaliou o técnico Luciano Brandalise.

Atualmente, os times estão em situações distintas. Enquanto o Alviverde somou cinco pontos nas últimas cinco rodadas, o Botafogo tem a pior sequência entre os 18 times da Série A-1 e ainda entrou na zona de rebaixamento na última rodada.

O confronto é único. Portanto, quem vencer avança às oitavas. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.