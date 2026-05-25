Como chega o Inter para o Gre-Nal da Copa do Brasil Feminina 

Gurias Coloradas vêm de dois tropeços no Brasileirão Feminino. Letícia Martins / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas terão um último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo. Na quarta-feira (27), receberão as Mosqueteiras no Beira-Rio para o duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança às oitavas de final.

Para este jogo, o Inter terá de deixar para trás o que vive no Brasileirão Feminino. Após duas derrotas em sequência, o time caiu de quarto para oitavo colocado. Pela frente, terá o maior rival.

— Se a gente quer chegar longe na Copa do Brasil, vamos ter que ganhar de todo mundo. Então, vejo muita gente falando que era melhor ter pego um time de Série A-3. Mas não vejo dessa forma. Quem pega o Inter tem de se preocupar — explicou o técnico Maurício Salgado.

Reencontro

Este será o segundo encontro entre as equipes. Na quinta rodada do Brasileirão, as Mosqueteiras venceram por por 2 a 1. O curioso é que, naquele momento, o Inter vinha em momento melhor no Brasileirão. Agora, os cenários se inverteram.

— Sabemos da dificuldade do jogo, é um clássico e tem uma condução diferente. É o maior clássico, mas estamos confiantes. Hoje (sexta, após a derrota para o Flamengo), estamos frustrados, mas não decepcionados no sentido de achar que não vamos ganhar. Temos toda a expectativa de vencer. E sabemos da importância desse jogo — afirmou o técnico colorado.

Para buscar uma vitória e a classificação, o Inter contará com o apoio da torcida. Além disso, o retrospecto também será um trunfo: em cinco confrontos com o Grêmio, são três vitórias coloradas, dois empates e apenas um sucesso tricolor no Beira-Rio.

— É a casa do Inter. Então, primeiro, fico muito satisfeito de jogar lá. Segundo, sabemos da responsabilidade que temos. E é isso que a gente vende sempre pra elas: quando vamos subindo degraus, aumentamos a nossa responsabilidade com a nossa torcida, jogando no nosso campo, contra o nosso rival. Precisamos fazer um grande jogo e ganhar — enfatizou Maurício Salgado.

Ingressos

Os sócios terão entrada liberada mediante a check-in no Mundo Colorado. Enquanto os não-sócios terão de adquirir ingressos por R$ 10.