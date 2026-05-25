Como chega o Grêmio para o Gre-Nal do Copa do Brasil Feminina 

Mosqueteiras vêm de três jogos de invencibilidade no Brasileirão Feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras entram em campo na quarta-feira (27) pelo último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo. O duelo será contra as Gurias Coloradas, a partir das 18h30min, no Beira-Rio, e vale vaga às oitavas de final da Copa do Brasil.

A seu favor, o Grêmio terá o bom momento no Brasileirão Feminino. Após três rodadas de invencibilidade, o Tricolor somou sete pontos e aproximou-se do G-8. Agora, poderá entrar na zona de classificação já na próxima rodada.

— Quando a gente vê que os resultados estão sendo de pontuação, a gente fica feliz. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que, às vezes, quando o resultado não acontece, não é por um trabalho ruim, é porque no futebol você não controla tudo — afirmou a técnica Jéssica de Lima.

Tudo é Gre-Nal

Enquanto o Brasileirão está paralisado, as atenções se voltarão completamente à Copa do Brasil. Contra o Inter, o Grêmio tenta uma classificação inédita às oitavas de final. Na última temporada, foi eliminado na terceira fase.

— Acho que vai ser o jogo mais emblemático do ano sob o ponto de vista eliminatório, numa arena, traz também uma outra atmosfera. É um jogo importantíssimo para as nossas pretensões para o seguimento da temporada — ressaltou a treinadora gremista.

A seu favor, o Grêmio terá o retrospecto recente. Nos últimos 10 Gre-Nais, perdeu apenas duas vezes. São, ainda, três empates e cinco vitórias.