Com volta de Marta, Seleção Brasileira feminina é convocada para amistosos contra os Estados Unidos

Marta voltou a aparecer na lista de Arthur Elias. Lívia Villas Boas / CBF,Divulgação

O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), mais uma convocação da Seleção Brasileira Feminina. Foram 26 atletas chamadas para os amistosos contra os Estados Unidos, na Data Fifa de junho. A principal novidade foi o retorno da meia Marta, do Orlando Pride-EUA.

Agenda

A Seleção Brasileira Feminina irá realizar dois amistosos contra os Estados Unidos. A primeira partida ocorre no dia 6 de junho, na Arena do Corinthians, em São Paulo, às 18h30min.

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Enquanto o outro jogo será em 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30min.

Convocadas da Seleção Brasileira para amistosos contra Estados Unidos

Goleiras

Lelê - Corinthians

Lorena - Kansas City-EUA

Kemelli - Fluminense

Zagueiras

Thais Ferreira - Corinthians

Isa Haas - América-MEX

Tarciane - Lyon-FRA

Lauren - Atlético de Madrid-ESP

Mariza - Tigres-MEX

Rafaelle - Orlando Pride-EUA

Laterais

Aline Gomes - Pachuca-MEX

Isabela - PSG-FRA

Raissa Bahia - Palmeiras

Meio-campistas

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride-EUA

Ary Borges - Angel City-EUA

Yayá - PSG

Kaylane - Flamengo

Atacantes

Kerolin - Manchester City-ING

Dudinha - San Diego-EUA

Gio Garbelini - Atlético de Madrid-ESP

Marta - Orlando Pride-EUA

Bia Zaneratto - Palmeiras

Tainá Maranhão - Palmeiras

Gabi Portilho - San Diego-EUA

Ludmila - San Diego-EUA

Amanda Gutierres - Boston-EUA

Convocadas para o período de treinamentos

O técnico Arthur Elias também divulgou uma segunda lista, com 30 nomes, para um período de treinamentos entre os dias 15 e 20 de junho, em Itu-SP.

Goleiras

Camila - Cruzeiro

Kemelli - Fluminense

Nicole - Corinthians

Morganti - Corinthians

Zagueiras

Tayla - São Paulo

Isa Haas - América-MEX

Paloma - Cruzeiro

Kathellen - Al-Nassr

Tainara - Cruzeiro

Fê Palermo - Palmeiras

Laterais

Antônia - Real Madrid

Ivana Fuso - Corinthians

Isabela - PSG-FRA

Ravenna - Cruzeiro

Raissa Bahia - Palmeiras

Meio-campistas

Andressa Alves - Corinthians

Clarinha - Benfica-POR

Kaylane - Flamengo

Yaya - PSG-FRA

Ana Vitória - Corinthians

Atacantes