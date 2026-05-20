Com volta de Marta, Seleção Brasileira feminina é convocada para amistosos contra os Estados Unidos

O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), mais uma convocação da Seleção Brasileira Feminina. Foram 26 atletas chamadas para os amistosos contra os Estados Unidos, na Data Fifa de junho. A principal novidade foi o retorno da meia Marta, do Orlando Pride-EUA.
Agenda
A Seleção Brasileira Feminina irá realizar dois amistosos contra os Estados Unidos. A primeira partida ocorre no dia 6 de junho, na Arena do Corinthians, em São Paulo, às 18h30min.
Enquanto o outro jogo será em 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30min.
Convocadas da Seleção Brasileira para amistosos contra Estados Unidos
Goleiras
- Lelê - Corinthians
- Lorena - Kansas City-EUA
- Kemelli - Fluminense
Zagueiras
- Thais Ferreira - Corinthians
- Isa Haas - América-MEX
- Tarciane - Lyon-FRA
- Lauren - Atlético de Madrid-ESP
- Mariza - Tigres-MEX
- Rafaelle - Orlando Pride-EUA
Laterais
- Aline Gomes - Pachuca-MEX
- Isabela - PSG-FRA
- Raissa Bahia - Palmeiras
Meio-campistas
- Duda Sampaio - Corinthians
- Angelina - Orlando Pride-EUA
- Ary Borges - Angel City-EUA
- Yayá - PSG
- Kaylane - Flamengo
Atacantes
- Kerolin - Manchester City-ING
- Dudinha - San Diego-EUA
- Gio Garbelini - Atlético de Madrid-ESP
- Marta - Orlando Pride-EUA
- Bia Zaneratto - Palmeiras
- Tainá Maranhão - Palmeiras
- Gabi Portilho - San Diego-EUA
- Ludmila - San Diego-EUA
- Amanda Gutierres - Boston-EUA
Convocadas para o período de treinamentos
O técnico Arthur Elias também divulgou uma segunda lista, com 30 nomes, para um período de treinamentos entre os dias 15 e 20 de junho, em Itu-SP.
Goleiras
- Camila - Cruzeiro
- Kemelli - Fluminense
- Nicole - Corinthians
- Morganti - Corinthians
Zagueiras
- Tayla - São Paulo
- Isa Haas - América-MEX
- Paloma - Cruzeiro
- Kathellen - Al-Nassr
- Tainara - Cruzeiro
- Fê Palermo - Palmeiras
Laterais
- Antônia - Real Madrid
- Ivana Fuso - Corinthians
- Isabela - PSG-FRA
- Ravenna - Cruzeiro
- Raissa Bahia - Palmeiras
Meio-campistas
- Andressa Alves - Corinthians
- Clarinha - Benfica-POR
- Kaylane - Flamengo
- Yaya - PSG-FRA
- Ana Vitória - Corinthians
Atacantes
- Jaque - Corinthians
- Evelin - Santos
- Jhonson - Corinthians
- Priscila - América-MEX
- Jheniffer - Tigres-MEX
- Luany - Atlético de Madrid-ESP
- Marilía - Cruzeiro
- Gio Garbelini - Atlético de Madrid-ESP
- Adriana - Al-Qadsiah
- Geyse - América-MEX