Com as participações de Grêmio e Inter, Brasileirão Feminino sub-17 começa neste sábado

Equipes gaúchas entram em campo neste sábado. Edu Andrade / CBF/Divulgação

O Brasileirão Feminino sub-17 terá início neste sábado (30), com a participação de 24 times. Grêmio, Inter e Adergs serão os representantes do futebol gaúcho na competição.

Na primeira fase, as equipes foram divididas em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Os líderes e os dois melhores vice-líderes avançam aos mata-matas.

As Mosqueteiras, atuais vice-campeãs, estão no Grupo B, junto de Criciúma, Londrina e Vasco. Na estreia, duelam com o time paranaense, no sábado (30), às 20h.

Já as Gurias Coloradas estão no Grupo C, com Minas Brasília, Atlético Rio Negro-RR e Ajap-SC. A primeira partida do Inter será no sábado, às 15h, contra as catarinenses.

Por fim, o último representante do futebol gaúcho será o Adergs. A equipe está no Grupo E, com Avaí Kindermann, Ferroviária e Remo. Na primeira rodada, duela com a Ferrinha, no sábado, às 15h.

As Gurias Coloradas entram em campo como maiores campeãs do torneio. Em 2022 e 2024, ficaram no lugar mais alto do pódio. Enquanto isso, as Mosqueteiras levaram a melhor em 2023, e as Brabas foram as campeãs em 2025.

Grupos da competição

Grupo A: Corinthians, Gazin Porto Velho, Mixto e Uda

Corinthians, Gazin Porto Velho, Mixto e Uda Grupo B: Criciúma, Grêmio , Londrina e Vasco

Criciúma, , Londrina e Vasco Grupo C: Atlético Rio Negro, Inter , Minas Brasília, Ajap

Atlético Rio Negro, , Minas Brasília, Ajap Grupo D: Ação-MT, São Paulo, São Raimundo e Sport

Ação-MT, São Paulo, São Raimundo e Sport Grupo E: Adergs , Avaí Kindermann, Ferroviária e Remo

, Avaí Kindermann, Ferroviária e Remo Grupo F: Centro Olímpico, Cruzeiro, Santo André e Vitória

Todos os campeões

2022: Inter

Inter 2023: Grêmio

Grêmio 2024: Inter

Inter 2025: Corinthians

Grupos dos gaúchos na primeira rodada

Grupo B

30/5, 20h: Londrina x Grêmio

31/5, 15h: Criciúma x Vasco

Grupo C

30/5, 15h: Ajap x Inter

1/6, 18h: Atlético Rio Negro x Minas Brasília

Grupo E