Com as participações de Grêmio e Inter, Brasileirão Feminino sub-17 começa neste sábado

O Brasileirão Feminino sub-17 terá início neste sábado (30), com a participação de 24 times. Grêmio, Inter e Adergs serão os representantes do futebol gaúcho na competição.
Na primeira fase, as equipes foram divididas em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Os líderes e os dois melhores vice-líderes avançam aos mata-matas.
As Mosqueteiras, atuais vice-campeãs, estão no Grupo B, junto de Criciúma, Londrina e Vasco. Na estreia, duelam com o time paranaense, no sábado (30), às 20h.
Já as Gurias Coloradas estão no Grupo C, com Minas Brasília, Atlético Rio Negro-RR e Ajap-SC. A primeira partida do Inter será no sábado, às 15h, contra as catarinenses.
Por fim, o último representante do futebol gaúcho será o Adergs. A equipe está no Grupo E, com Avaí Kindermann, Ferroviária e Remo. Na primeira rodada, duela com a Ferrinha, no sábado, às 15h.
As Gurias Coloradas entram em campo como maiores campeãs do torneio. Em 2022 e 2024, ficaram no lugar mais alto do pódio. Enquanto isso, as Mosqueteiras levaram a melhor em 2023, e as Brabas foram as campeãs em 2025.
Grupos da competição
- Grupo A: Corinthians, Gazin Porto Velho, Mixto e Uda
- Grupo B: Criciúma, Grêmio, Londrina e Vasco
- Grupo C: Atlético Rio Negro, Inter, Minas Brasília, Ajap
- Grupo D: Ação-MT, São Paulo, São Raimundo e Sport
- Grupo E: Adergs, Avaí Kindermann, Ferroviária e Remo
- Grupo F: Centro Olímpico, Cruzeiro, Santo André e Vitória
Todos os campeões
- 2022: Inter
- 2023: Grêmio
- 2024: Inter
- 2025: Corinthians
Grupos dos gaúchos na primeira rodada
Grupo B
- 30/5, 20h: Londrina x Grêmio
- 31/5, 15h: Criciúma x Vasco
Grupo C
- 30/5, 15h: Ajap x Inter
- 1/6, 18h: Atlético Rio Negro x Minas Brasília
Grupo E
- 30/5, 15h: Adergs x Ferroviária
- 30/5, 16h: Remo x Avaí Kindermann