Brasil conhece grupo para a disputa da Copa do Mundo Feminina sub-20; veja os rivais

A Fifa realizou, nesta sexta-feira (15), o sorteio para definir os grupos da Copa do Mundo Feminina sub-20. A competição será realizada de 5 a 27 de setembro na Polônia.
O Brasil está no Grupo B, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia. As seleções se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, e as duas melhores mais as quatro melhores terceiras colocadas avançam aos mata-matas.
A seleção brasileira busca superar as campanhas de 2006 e 2002, quando ficou com o terceiro lugar. Enquanto as alemãs, as estadunidenses e as norte-coreanas são as maiores campeãs, com três títulos cada.
Grupos da Copa do Mundo Feminina sub-20
- Grupo A: Polônia, México, Argentina, Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana, Equador
- Grupo D: Japão, EUA, Nova Zelândia, Itália
- Grupo E: Coreia da Norte, Colômbia, Costa Rica, Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, RP da China, Nova Caledônia
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