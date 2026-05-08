Bragantino x Grêmio: tudo sobre o jogo da 10ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Bragantino no próximo domingo (10), às 17h, no Benitão, em Rio Claro. O duelo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Bragantino x Grêmio

Bragantino: Thalya; Catarina, Jé Soares, Camila Ambrózio e Tamires; Marzia, Rafa Mineira e Mylena; Miriã, Lurdinha e Duda Rodrigues. Técnico: Humberto Simão.

Grêmio: Raissa; Rodríguez, Brito e Mónica Ramos; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Arbitragem para Bragantino x Grêmio

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Bragantino x Grêmio

O Uol anuncia a transmissão.

Como chegam Bragantino x Grêmio

Bragantino

As Bragantinas vêm de vitória sobre o Botafogo, por 3 a 0, mas seguem fora do G-8 do Brasileirão Feminino — estão com 14 pontos. O time paulista soma quatro triunfos, dois empates e duas derrotas ao longo da competição.

Grêmio

As Mosqueteiras perderam para o Corinthians, por 2 a 0, na última rodada. Com isso, seguem fora da zona de classificação. O Grêmio é o 12º colocado, com 10 pontos. Ao longo da competição, o Tricolor soma três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.