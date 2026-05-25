As Esmeraldas enfrentam o Botafogo na próxima quarta-feira (25), às 15h30min, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela terceira fase a Copa do Brasil Feminina.
Quem vencer, avança às oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai aos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Botafogo x Juventude
Botafogo: Michelle; Fran Bonfanti, Yasmin Cosmann, Thaiane e Kaila; Rita Bove, Shashá (Bebê) e Tailane; Rebeca, Ellen e Tipa. Técnico: Léo Goulart.
Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Carla Cruz e Carol Ladaga; Bell Silva, Luciane Baião e Laurinha; Nicole Marussi, Martha Figueiredo e Kamile Loirão (Teté). Técnico: Luciano Brandalise.
Arbitragem para Botafogo x Juventude
- Ainda não divulgada pela CBF.
Onde assistir a Botafogo x Juventude
- O SporTV anuncia a transmissão.
Como chegam Botafogo x Juventude
Botafogo
As Gloriosas vivem péssima fase na temporada. Com cinco derrotas seguidas, o Botafogo tem a pior sequência do Brasileirão Feminino. Na última derrota, o tropeço por 3 a 0 para o América-MG também fez com que o time carioca entrasse na zona de rebaixamento. Agora, a equipe tenta virar a chave para focar no duelo com o Juventude.
Juventude
As Esmeraldas têm melhor momento em 2026. Com nove pontos, o Juventude abriu quatro de distância para a zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Grêmio. Agora, reencontra o Botafogo querendo avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.