Barcelona supera Bayern em duelo de seis gols e decide Champions Feminina contra o Lyon

Barcelona chega à sexta final consecutiva da competição. UEFA / UEFA via Getty

O palco está montado para mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol feminino europeu. O Barcelona venceu o Bayern de Munique por 4 a 2, neste domingo (3), no Camp Nou, e confirmou vaga na final da Champions Feminina.

Com o resultado, a equipe catalã fechou a semifinal em 5 a 3 no placar agregado e enfrentará o Lyon na decisão. O jogo está marcado para 23 de maio, em Oslo, na Noruega.

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A classificação também aumenta a coleção de marcas recentes do Barça. O clube chega à sexta final consecutiva da competição e tenta retomar o trono europeu depois de o ter perdido na temporada passada para o Arsenal.

Do outro lado estará justamente o Lyon. O maior campeão da história do torneio, dono de oito taças.

Como foi a semi

O jogo de volta começou no ritmo que interessava ao Barcelona. Salma Paralluelo abriu o placar após assistência de Caroline Graham Hansen, mas o Bayern respondeu rápido, com Linda Dallmann.

A reação alemã, porém, durou pouco. Alexia Putellas recolocou as donas da casa na frente ainda no primeiro tempo e comandou a vitória com uma atuação decisiva.

Na etapa final, Ewa Pajor ampliou, e Putellas voltou a marcar para deixar o Barcelona em situação confortável. Pernille Harder descontou para o Bayern, que ainda tentou transformar os minutos finais em drama, mas não conseguiu impedir a festa no Camp Nou.

O adversário da decisão já havia sido definido no sábado (2). O Lyon eliminou o Arsenal, atual campeão, ao vencer por 3 a 1 e virar o confronto para 4 a 3 no agregado.

Wendie Renard, Kadidiatou Diani e Jule Brand marcaram para as francesas. Alessia Russo fez o gol das inglesas, que chegaram a ameaçar levar a disputa para a prorrogação antes do golpe final de Brand.

A final será mais um reencontro de Barcelona e Lyon, que já decidiram a Champions Feminina em 2019, 2022 e 2024. As francesas venceram as duas primeiras; as espanholas deram o troco na mais recente, em Bilbao.