Futebol feminino

Final definida
Notícia

Barcelona supera Bayern em duelo de seis gols e decide Champions Feminina contra o Lyon

Time catalão fez 4 a 2 no Camp Nou, fechou a semifinal em 5 a 3 e disputará a taça em Oslo no dia 23 de maio

Zero Hora

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