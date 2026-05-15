Bahia x Inter: tudo sobre o jogo da 11ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Bahia no próximo sábado (16), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Bahia x Inter

Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Aila, Tchula e Anaju; Suelen, Angela e Raquel; Cássia, Wendy (Ellen) e Gica. Técnico: Felipe Freitas.

Inter: Gabi Barbieri; Bianca Martins, Débora, Sorriso e Soll; Valéria Cantuário, Myka, Lelê (Pati Llanos) e Aninha; Darlene e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Bahia x Inter

Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Danila Borges Martins (BA) e Isadora Brizolara Damasceno Moreira (BA).

Onde assistir a Bahia x Inter

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Bahia x Inter

Bahia

As Mulheres de Aço buscam reencontrar o caminho de vitórias no Brasileirão Feminino. O Bahia vem de três jogos sem vencer e está em quinto lugar, com 17 pontos.

Para este jogo, Felipe Freitas terá o retorno da atacante Wendy, que cumpriu suspensão diante do Mixto-MT. Por outro lado, a zagueira Nalon, a atacante Taty Sena e a meia Ju Oliveira seguem lesionadas.

Inter

As Gurias Coloradas somam seis vitórias, dois empates e duas derrotas na competição. Com 20 pontos, o time está na zona de classificação e ocupa o quarto lugar.

Para este jogo, Maurício Salgado segue sem poder contar com a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites, a lateral Eskerdinha, as meio-campistas Jordana e Julia Bianchi e as atacantes Julieta Morales e Paola.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.