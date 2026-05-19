Atacante Teté chega aos 50 jogos com a camisa do Juventude; veja os números

Teté foi a oitava a chegar a 50 jogos pelo Juventude. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

A partida contra o São Paulo, na última segunda-feira (18), marcou o 50º jogo da atacante Teté com a camisa do Juventude. Em sua segunda passagem pelo clube, ela foi a oitava a atingir a marca pelo Alviverde.

Ao longo de três temporadas defendendo as cores das Gurias Jaconeras, Teté também acumula 11 gols e três assistências pelo clube. Além de um título do Interior no Gauchão e um vice-campeonato estadual.

Do elenco atual, apenas a lateral-direita Grazi, a volante Bell Silva e a goleira Renata May já atingiram 50 jogos com a camisa do Juventude.

Números de Teté pelo Juventude

50 jogos

11 gols

3 assistências

1 título do Interior no Gauchão (2022)

1 vice-campeonato gaúcho (2025)

Atletas com mais jogos pelo Juventude

80 jogos — Grazi

60 jogos — Alice

58 jogos — Karol oliveira

59 jogos — Bell Silva

55 jogos — Beta

52 jogos — Renata May

50 jogos — Teté