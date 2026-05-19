Atacante Teté chega aos 50 jogos com a camisa do Juventude; veja os números

A partida contra o São Paulo, na última segunda-feira (18), marcou o 50º jogo da atacante Teté com a camisa do Juventude. Em sua segunda passagem pelo clube, ela foi a oitava a atingir a marca pelo Alviverde.
Ao longo de três temporadas defendendo as cores das Gurias Jaconeras, Teté também acumula 11 gols e três assistências pelo clube. Além de um título do Interior no Gauchão e um vice-campeonato estadual.
Do elenco atual, apenas a lateral-direita Grazi, a volante Bell Silva e a goleira Renata May já atingiram 50 jogos com a camisa do Juventude.
Números de Teté pelo Juventude
- 50 jogos
- 11 gols
- 3 assistências
- 1 título do Interior no Gauchão (2022)
- 1 vice-campeonato gaúcho (2025)
Atletas com mais jogos pelo Juventude
- 80 jogos — Grazi
- 60 jogos — Alice
- 58 jogos — Karol oliveira
- 59 jogos — Bell Silva
- 55 jogos — Beta
- 52 jogos — Renata May
- 50 jogos — Teté