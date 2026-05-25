Atacante do Inter é convocada para amistosos da seleção brasileira sub-20

Aninha vai representar o Inter na próxima data Fifa da seleção sub-20. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A atacante Aninha, do Inter, foi chamada para defender a seleção brasileira feminina sub-20 na próxima data Fifa. Ela ficará à disposição para os amistosos contra Portugal, Finlândia e Coreia do Sul.

A jogadora substituirá Ravenna, do Cruzeiro, que estava na lista inicial e se lesionou. A troca foi anunciada pela CBF nesta segunda-feira (25).

Com isso, Aninha se junta à zagueira Bianca Martins (também do Inter) na convocação. O Grêmio também teve duas representantes na lista: a zagueira Allyne e a atacante Gisele.

Os testes vão ocorrer de 31 de maio a 10 de junho. As partidas serão disputadas nos Estádios Conde Dias Garcia e Dr. Carlos Osório, ambos no distrito de Aveiro, em Portugal.