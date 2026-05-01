Futebol feminino

Fala, Valéria 
Notícia

Atacante do Inter comemora sequência de vitórias no Brasileirão Feminino e projeta: "Cada vez mais, estar lá em cima"

Gurias Coloradas chegaram ao terceiro triunfo consecutivo na competição nacional

Zero Hora

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