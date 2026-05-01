Atacante do Inter comemora sequência de vitórias no Brasileirão Feminino e projeta: "Cada vez mais, estar lá em cima"

Valéria Cantuário marcou o terceiro gol do Inter sobre o Santos. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A tarde não poderia ser melhor para o Inter. Contra o Santos, na Vila Belmiro, a equipe buscou a vitória por 3 a 0, chegou a três triunfos consecutivos e entrou no G-4 do Brasileirão Feminino.

A sequência positiva foi amplamente comemorada após o apito final. A atacante Valéria Cantuário, responsável por um dos gols, avaliou a partida e o resultado conquistado longe de Porto Alegre.

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— Estou muito feliz com o desempenho da nossa equipe. Viemos para cá em busca dos três pontos e garantimos. Então, isso é importante, manter a sequência de vitórias para subir mais um pouquinho na tabela. Vamos continuar trabalhando para conseguir, cada vez mais, estar lá em cima — afirmou a atacante.