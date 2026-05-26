Atacante do Grêmio projeta Gre-Nal "decidido no detalhe" pela Copa do Brasil Feminina

Leidiane, atacante do Grêmio, deve ser titular no clássico Gre-Nal. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá um grande desafio antes da parada para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (27), a partir das 18h30min, as Mosqueteiras estrearão na Copa do Brasil contra o Inter. O duelo ocorre no Beira-Rio.

Para derrotar o maior rival e, pela primeira vez, avançar na competição nacional, o Tricolor terá alguns trunfos. Um deles será a atacante Leidiane, contratada no início desta temporada junto ao Flamengo.

Titular no primeiro Gre-Nal de 2026, participou da vitória por 2 a 1 que marcou o início da era Jéssica de Lima no Grêmio. Agora, ela busca repetir o que aconteceu no clássico no Sesc.

— Sabemos do peso que um Gre-Nal tem. É um jogo que mexe muito com todo mundo, ainda mais sendo uma estreia e em mata-mata. Vai ser uma partida muito difícil, mas chegamos preparadas e confiantes pelo trabalho que vem sendo feito. Clássico é decidido nos detalhes, então precisamos entrar muito concentradas — projeta Leidiane.

A seu favor, o Tricolor também terá o bom momento. Vindo de três partidas de invencibilidade, subiu para o nono lugar do Brasileirão Feminino e agora está a três pontos do G-8.

— Essa sequência mostra a evolução que a equipe vem tendo. Temos crescido jogo após jogo e isso fortalece nosso trabalho. E esse último compromisso antes da parada vai ser muito importante. Vamos buscar encerrar com um bom resultado e com essa classificação, que tem um valor muito grande para os nossos objetivos no resto da temporada — ressalta a atacante gremista.