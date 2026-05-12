Artilheira do Inter avalia sequência de vitórias e comemora gol sobre o Botafogo: "Espero sempre poder ajudar"

Darlene (E) e Valéria Cantuário comemorando a vitória do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas vivem excelente fase no Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira (11), venceram o Botafogo por 1 a 0, chegaram a quatro triunfos em sequência e garantiram a permanência no G-4.

A atacante Darlene foi a protagonista do jogo. No segundo tempo, após rebote na área, ela abriu o placar a favor do Inter.

— Muito feliz pelo gol, principalmente pela vitória. E seguimos que sábado tem mais um jogo — completou, falando sobre as companheiras de time:

— O nosso grupo é muito bom, independente de qualquer coisa. Sempre conversamos nos treinos e tentamos ajustar o máximo as negatividades que a gente tem, principalmente dentro das quatro linhas. É sempre muito bom fazer gol. Só que fazer gol e sair com a vitória é ainda melhor. Isso está acontecendo e espero que continue. Espero sempre poder ajudar.

Com cinco gols, Darlene se isola como a artilheira do Inter na temporada. Mas além de comemorar os números positivos, ela também fez autocrítica a respeito da atuação colorada contra as Gloriosas.

— Não foi um dos nossos melhores jogos. Realmente, não entramos muito ligadas hoje. O Bari (Maurício Salgado, treinador) conversou bastante com a gente que precisávamos começar a entrar melhor nos jogos, principalmente em casa, porque o mando é nosso. Estamos entrando sempre desligadas e não está sendo legal. Mas ainda assim está dando certo e conseguimos buscar o resultado.

O Inter, agora, chega aos 20 pontos e assume momentaneamente a terceira colocação. Se o Palmeiras vencer o Atlético-MG, ainda nesta segunda, as Gurias Coloradas perdem uma posição, mas seguem entre as quatro melhores equipes da competição.