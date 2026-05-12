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Artilheira do Inter avalia sequência de vitórias e comemora gol sobre o Botafogo: "Espero sempre poder ajudar"

Darlene foi a protagonista do triunfo colorado na noite desta segunda-feira (11) 

Carolina Freitas

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