O Brasil enfrenta a Argentina no sábado (9), às 19h30min, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O duelo é válido pela final do Sul-Americano Feminino sub-17. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Argentina x Brasil
Argentina: Bianca Virga; Julia Vinhas, Emma Aitana, Macarena Soledad e Mia Agustina; Agustina Maldonado, Brunella Pilati e Josefina Galarza; Julieta Aguiar, Oriana Gómez e Diz. Técnico: Christian Meloni.
Brasil: Nathy; Yasmin, Elo, Andreyna e Pinho (Isa Rech); Sarah, Melo e Helena (Pepê); Gigi, Gamonal e Nicolly. Técnica: Rillany Silva.
Arbitragem para Argentina x Brasil
- Ainda não divulgada pela Conmebol.
Onde assistir a Argentina x Brasil
- O SporTV anuncia a transmissão.
Como chegam Argentina x Brasil
Argentina
A seleção argentina foi a líder do Grupo A na primeira fase, com oito pontos conquistados. Depois, na semifinal, eliminou a Venezuela. Ao longo da competição, soma três vitórias e dois empates. Além de nove gols marcados e três gols contra.
Brasil
A seleção brasileira foi a líder do Grupo B, na primeira fase, com 12 pontos. Depois, na semifinal, passou pelo Chile nos pênaltis. Até então, são quatro vitórias e um empate, com 18 gols marcados e cinco sofridos.