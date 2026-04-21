Zagueira Stephanie Brito chega aos 50 jogos pelo Grêmio; veja os números

Brito alcança feito importante com a camisa do Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A zagueira Stephanie Brito atingiu uma marca importante com a camisa do Grêmio. No duelo contra o São Paulo, na última segunda-feira (20), ela completou 50 jogos pelo clube.

Agora, a defensora entra para uma seleta lista de atletas das Mosqueteiras. Além de Brito, apenas 20 gurias já alcançaram essa marca com a camisa tricolor.

No clube desde 2022, a zagueira chegou para integrar as categorias de base. Ao todo, foram 21 jogos e três gols pelo sub-20. Em relação ao profissional, estreou ainda em 2022, na disputa das quartas de final do Brasileirão, contra o Palmeiras.

Agora, chega a 50 partidas com a camisa gremista, além de somar dois gols e três títulos do Gauchão. Com 22 anos, Brito tem vínculo com o Grêmio até dezembro deste ano.

Jogadoras com mais partidas pelo Grêmio

103 jogos - Tchula

100 jogos - Shashá

98 jogos - Dani Barão

96 jogos - Pri Back

87 jogos - Mónica Ramos

84 jogos - Rafa Levis

72 jogos - Gabizinha e Jessica Peña

71 jogos - Cássia

63 jogos - Lorena e Raissa

61 jogos - Giovaninha

60 jogos - Caty e Raissa Bahia

57 jogos - Sinara e Jissele Machado

55 jogos - Karina Balestra e Bruna Flôr

51 jogos - Pati Maldaner e Gisele

50 jogos - Stephanie Brito

Números de Brito pelo Grêmio

50 jogos

2 gols

tricampeã gaúcha (2022, 2024 e 2025)

campeã da Ladies Cup (2024)