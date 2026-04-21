Zagueira Stephanie Brito chega aos 50 jogos pelo Grêmio; veja os números

A zagueira Stephanie Brito atingiu uma marca importante com a camisa do Grêmio. No duelo contra o São Paulo, na última segunda-feira (20), ela completou 50 jogos pelo clube.
Agora, a defensora entra para uma seleta lista de atletas das Mosqueteiras. Além de Brito, apenas 20 gurias já alcançaram essa marca com a camisa tricolor.
No clube desde 2022, a zagueira chegou para integrar as categorias de base. Ao todo, foram 21 jogos e três gols pelo sub-20. Em relação ao profissional, estreou ainda em 2022, na disputa das quartas de final do Brasileirão, contra o Palmeiras.
Agora, chega a 50 partidas com a camisa gremista, além de somar dois gols e três títulos do Gauchão. Com 22 anos, Brito tem vínculo com o Grêmio até dezembro deste ano.
Jogadoras com mais partidas pelo Grêmio
- 103 jogos - Tchula
- 100 jogos - Shashá
- 98 jogos - Dani Barão
- 96 jogos - Pri Back
- 87 jogos - Mónica Ramos
- 84 jogos - Rafa Levis
- 72 jogos - Gabizinha e Jessica Peña
- 71 jogos - Cássia
- 63 jogos - Lorena e Raissa
- 61 jogos - Giovaninha
- 60 jogos - Caty e Raissa Bahia
- 57 jogos - Sinara e Jissele Machado
- 55 jogos - Karina Balestra e Bruna Flôr
- 51 jogos - Pati Maldaner e Gisele
- 50 jogos - Stephanie Brito
Números de Brito pelo Grêmio
- 50 jogos
- 2 gols
- tricampeã gaúcha (2022, 2024 e 2025)
- campeã da Ladies Cup (2024)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲