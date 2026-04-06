Zagueira do Inter é convocada para a seleção brasileira sub-20

Bianca será a única atleta do Inter na lista da seleção sub-20. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A CBF anunciou, nesta segunda (6), a convocação de mais uma atleta do futebol gaúcho para a seleção brasileira sub-20. Trata-se da zagueira Bianca Martins, do Inter, que integrará a delegação nos próximos amistosos.

A colorada foi chamada para substituir Julia Faria, do Corinthians, que estava na lista inicial. Conforme o comunicado, ela fraturou o úmero direito e teve de passar por procedimento cirúrgico. Por isso, fez se necessário o corte.