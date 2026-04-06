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Veja as atletas de Grêmio e Inter que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

Gurias da dupla Gre-Nal apareceram nas listas de sub-15, sub-17 e sub-20

Carolina Freitas

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