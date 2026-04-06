Veja as atletas de Grêmio e Inter que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

Bianca Martins (esquerda) e Julia Martins estiveram presentes na lista da seleção sub-20. Ramiro Cicao / Staff Images/CBF

A dupla Gre-Nal segue formando atletas de destaque no cenário nacional. Neste ano, 16 gurias já foram convocadas para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20.

Ao longo da temporada, ZH vai destacar todas as jogadoras do RS presentes nas listas da seleção. Confira abaixo.

Seleção brasileira sub-15

A primeira lista foi divulgada em 12 de fevereiro, com Bia Vaz (do Corinthians) como líder da categoria. Entre as convocadas, foram cinco meninas do futebol gaúcho: a goleira Mavi, a zagueira Isadora Brizola e a atacante Thifanny, do Grêmio; além da lateral Dudinha e da atacante Isadora Tremea, do Inter.

As convocadas em 2026

Dudinha (Inter)

Mavi (Grêmio)

Isadora Brizola (Grêmio)

Isadora Tremea (Inter)

Thifanny (Grêmio)

Seleção brasileira sub-17

A primeira lista da técnica Rilany Silva, visando a preparação para o Sul-Americano sub-17, contou com a presença de três atletas do futebol gaúcho: a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter; além da meia Mari Cândido, do Grêmio.

A segunda convocação veio em 26 de fevereiro, também visando o Sul-Americano da categoria. Foram quatro representantes do RS na lista: a lateral Dafine e a meia Mari Cândido, do Grêmio; além da lateral Isadora Rech e da meia Lara Lay, do Inter.

A terceira lista veio em 30 de março e foi a última antes do Sul-Americano. Nesta, apenas a lateral Isadora Rech e a meia Mari Cândido foram lembradas.

As convocadas em 2026

Dafine (Grêmio)

Isadora Rech (Inter)

Lara Lay (Inter)

Mari Cândido (Grêmio)

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Seleção brasileira sub-20

A convocação de Camilla Orlando que abriu 2026 teve seis gurias do futebol gaúcho, em preparação para o Sul-Americano sub-20: a atacante Aninha e a zagueira Bianca Martins, do Inter; além da goleira Josi, da meia Julia Martins e das atacantes Gisele e Maria, do Grêmio.

Posteriormente, em 29 de janeiro, a treinadora fechou a lista rumo ao Sul-Americano com a participação de três atletas do futebol gaúcho: Bianca Martins, Julia Martins e Gisele foram as escolhidas para representar o RS no torneio realizado no Paraguai, que terminou com título brasileiro.

Após a conquista, a primeira lista veio em 26 de março e teve duas jogadoras do RS: a zagueira Allyne e a atacante Gisele, do Grêmio. Depois, por um corte feito por lesão, a goleira Josi também foi chamada. As atletas disputarão amistosos contra os EUA, em abril.

As convocadas em 2026