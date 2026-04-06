Veja as atletas de Grêmio e Inter que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

A dupla Gre-Nal segue formando atletas de destaque no cenário nacional. Neste ano, 16 gurias já foram convocadas para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20.
Ao longo da temporada, ZH vai destacar todas as jogadoras do RS presentes nas listas da seleção. Confira abaixo.
Seleção brasileira sub-15
A primeira lista foi divulgada em 12 de fevereiro, com Bia Vaz (do Corinthians) como líder da categoria. Entre as convocadas, foram cinco meninas do futebol gaúcho: a goleira Mavi, a zagueira Isadora Brizola e a atacante Thifanny, do Grêmio; além da lateral Dudinha e da atacante Isadora Tremea, do Inter.
As convocadas em 2026
- Dudinha (Inter)
- Mavi (Grêmio)
- Isadora Brizola (Grêmio)
- Isadora Tremea (Inter)
- Thifanny (Grêmio)
Seleção brasileira sub-17
A primeira lista da técnica Rilany Silva, visando a preparação para o Sul-Americano sub-17, contou com a presença de três atletas do futebol gaúcho: a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter; além da meia Mari Cândido, do Grêmio.
A segunda convocação veio em 26 de fevereiro, também visando o Sul-Americano da categoria. Foram quatro representantes do RS na lista: a lateral Dafine e a meia Mari Cândido, do Grêmio; além da lateral Isadora Rech e da meia Lara Lay, do Inter.
A terceira lista veio em 30 de março e foi a última antes do Sul-Americano. Nesta, apenas a lateral Isadora Rech e a meia Mari Cândido foram lembradas.
As convocadas em 2026
- Dafine (Grêmio)
- Isadora Rech (Inter)
- Lara Lay (Inter)
- Mari Cândido (Grêmio)
Seleção brasileira sub-20
A convocação de Camilla Orlando que abriu 2026 teve seis gurias do futebol gaúcho, em preparação para o Sul-Americano sub-20: a atacante Aninha e a zagueira Bianca Martins, do Inter; além da goleira Josi, da meia Julia Martins e das atacantes Gisele e Maria, do Grêmio.
Posteriormente, em 29 de janeiro, a treinadora fechou a lista rumo ao Sul-Americano com a participação de três atletas do futebol gaúcho: Bianca Martins, Julia Martins e Gisele foram as escolhidas para representar o RS no torneio realizado no Paraguai, que terminou com título brasileiro.
Após a conquista, a primeira lista veio em 26 de março e teve duas jogadoras do RS: a zagueira Allyne e a atacante Gisele, do Grêmio. Depois, por um corte feito por lesão, a goleira Josi também foi chamada. As atletas disputarão amistosos contra os EUA, em abril.
As convocadas em 2026
- Allyne (Grêmio)
- Aninha (Inter)
- Bianca Martins (Inter)
- Gisele (Grêmio)
- Josi (Grêmio)
- Julia Martins (Grêmio)
- Maria (Grêmio)