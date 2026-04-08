"Um dos nossos objetivos é criar a cultura de um time campeão", afirma Ary Borges antes da Fifa Series

Ary Borges concedeu entrevista coletiva na terça-feira. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Feminina está em preparação para os próximos testes visando a Copa do Mundo 2027. Em abril, o Brasil disputará a Fifa Series na Arena Pantanal, em Cuiabá, contra Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.

Mais do que aprimorar o trabalho de Arthur Elias, os testes possibilitarão que a Seleção termine no lugar mais alto do pódio. E ser campeã da Fifa Series está entre as metas.

— Um dos nossos objetivos é criar a cultura de ser um time campeão. Viemos para essa convocação para melhorar nosso estilo de jogo, nosso plano de jogo, mas para também ganhar a competição — afirmou a meio-campista Ary Borges, em entrevista coletiva na terça-feira (7), que completou:

— Temos objetivos muito definidos na convocação, de nos preparar, de cada vez mais todo mundo se sentir integrado, quem está chegando, quem está voltando, quem está aqui há mais tempo. É realmente um caminho que a gente está traçando para o maior objetivo que é uma Copa do Mundo.

Estreantes

Para esses jogos, o técnico Arthur Elias promoveu algumas estreias. A zagueira Paloma Maciel e a lateral Raissa Bahia foram convocadas pela primeira vez.

— Temos um grupo muito bacana, uma unidade muito legal de receber todo mundo, de poder abraçar todo mundo, de se sentir confortável — ressaltou Ary Borges.