Técnico do Inter fala sobre desfalques, mas enfatiza: "Temos certeza que podemos competir"

Maurício Salgado voltou ao Inter na última temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter terá, na próxima terça-feira (21), a chance de voltar à zona de classificação do Brasileirão Feminino. Se vencer o Cruzeiro, fora de casa, o time colorado chegará aos 11 pontos e poderá ultrapassar dois rivais diretos.

Para voltar de Minas Gerais com o resultado positivo, porém, a equipe de Maurício Salgado terá de driblar as adversidades. São sete atletas entregues ao departamento médico. Entre elas, a meia Julia Bianchi, a volante Jordana e a lateral Eskerdinha — todas titulares.

— Nós fomos contratados para dar solução e não para ficar elencando os problemas. Obviamente que a gente não esperava, acho que foi atípico, isso não costuma acontecer, mas temos que dar solução. Então, estamos muito focados nisso — afirmou o técnico Maurício Salgado.

Pela frente, o comandante colorado terá um time que está lutando pelas primeiras posições do Brasileirão Feminino. Com 12 pontos, o Cruzeiro está a um do líder Corinthians. Além disso, as Cabulosas também estão entre as invictas do campeonato.

— Sabemos da qualidade do Cruzeiro, é uma das equipes que entra no campeonato com a perspectiva de ser campeão, tem um grau de investimento, um time que já vem com uma estrutura montada. Afora isso, temos certeza que podemos competir, mesmo com os desfalques — ressaltou o treinador do Inter.

Para além dos desfalques e da boa fase do rival, o time colorado também terá de derrubar um tabu. Desde 2023, o Inter não consegue vencer o rival mineiro. O último triunfo foi pelo Brasileirão daquele ano.