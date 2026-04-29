Técnica do Grêmio valoriza vitória sobre o Bahia e convoca torcida para jogo contra o Corinthians: "Quanto mais gente, melhor"

O Grêmio conquistou a vitória sobre o Bahia, por 2 a 0, na última terça-feira (28), em Feira de Santana. O destaque ficou por conta da meia Camila Pini, que marcou os dois gols.
O resultado fez com que o Tricolor chegasse aos 10 pontos e se aproximasse da zona de classificação. Agora, as Mosqueteiras estão a um triunfo (aliado de resultados paralelos) de entrar no G-8.
— Estou muito feliz pela postura da equipe. Acho que o Grêmio está começando a criar uma identidade. Elas estão conseguindo se olhar de uma maneira que, talvez, elas não se viam, com muito valor. Tenho falado para elas sobre o valor que têm, para se sentirem valorizadas e colocarem isso dentro do campo — avaliou a técnica Jéssica de Lima.
Próximo desafio
Pela frente, a missão será complicada. Na próxima sexta-feira (1º), as Mosqueteiras recebem o Corinthians pela nona rodada. Atualmente, as Brabas são as líderes do Brasileirão Feminino e vêm de cinco vitórias em sequência.
— Precisamos muito do 12º jogador. A torcida do Grêmio canta o tempo inteiro. A última vez que fui lá, foi ruim para mim enquanto adversária. Mas agora espero que seja bom para que a gente possa trazer essa energia para as meninas e fazer um bom jogo contra o Corinthians. Espero toda a torcida, quanto mais gente gremista, melhor — afirmou a treinadora gremista.
O duelo se inicia às 17h30min, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. A venda de ingressos já está aberta, com tickets de R$ 10 a R$ 20, no site do Grêmio. Sócios têm acesso gratuito.
