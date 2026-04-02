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Técnica do Grêmio fala sobre desfalques e projeta duelo com o Vitória no Brasileirão Feminino: "Muito importante pontuar"

Jéssica de Lima está invicta no comando das Mosqueteiras 

Carolina Freitas

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