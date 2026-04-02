Técnica do Grêmio fala sobre desfalques e projeta duelo com o Vitória no Brasileirão Feminino: "Muito importante pontuar"

Jéssica de Lima falou na tarde desta quinta-feira (2), na Ulbra. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O ânimo do Grêmio mudou após a chegada de Jéssica de Lima. Com quatro pontos conquistados em seis disputados, o Tricolor afastou-se da zona de rebaixamento e agora pode até mirar o G-8.

Em busca dessa missão, as Mosqueteiras terão pela frente um adversário que chega pressionado. Com apenas um ponto, o Vitória desafia o Grêmio às 19h desta sexta-feira (3), no Passo D'Areia, querendo surpreender. Enquanto isso, o Tricolor almeja embalar na competição.

— A gente praticamente não tem muita margem de erro para classificar, acho que a gordurinha que teve acabou se perdendo toda, então se faz muito importante um jogo como esse a gente pontuar. Mas a gente conhece o futebol, sabe como é o futebol. Respeito demais a equipe do Vitória porque a gente vê valores de meninas com muito brio, muito aguerridas — reiterou a treinadora gremista, em entrevista no CT da Ulbra, nesta quinta-feira (2).

Para bater o adversário baiano, o Grêmio terá a confiança como aliada. Após vencer o maior rival, o Tricolor livrou-se da pressão e pode respirar aliviado na competição.

— A gente entende a importância do Gre-Nal, mas eu falo para as meninas que os três pontos do Gre-Nal são os mesmos três pontos do Vitória. Isso aí não muda, muda uma característica de alguns jogos e sair com a vitória traz um otimismo maior — afirma Jéssica de Lima.

E os poréns?

Durante o clássico, porém, o Grêmio arrumou dois desfalques para a próxima rodada. As titulares Dani Barão e Leidiane foram advertidas com o terceiro amarelo e terão de cumprir suspensão automática. Maria Dias e Valéria Paula são candidatas às vagas.

— Na lateral direita, estamos tendo que, um pouco, improvisar porque temos só a Barão de ofício. Já na posição da Leidi, temos mais opções, mais variedade. Se eu quero uma 9 mais móvel, mais fixa ou se não quero jogar com uma 9. Então, estamos pensando e vendo quais características que seriam interessantes para jogar contra o Vitória — explicou a treinadora.

De toda forma, o Tricolor terá mais um aliado para driblar as dificuldades. Jogando no Passo D'Areia, busca o apoio das arquibancadas para buscar a primeira vitória como mandante em 2026.

— Nos jogos que eu vim, como visitante, vi quanto a torcida é bem participativa. E agora estou do lado da torcida, espero sentir essa energia a meu favor. O torcedor gremista tem de ser, para nós, um jogador a mais dentro do campo.

Os gremistas que quiserem assistir ao duelo terão de adquirir os ingressos no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Os sócios têm entrada liberada.

Em caso de vitória, o Grêmio pode até assumir a 10ª posição. Para isso, também terá de vencer e torcer por empate entre Mixto-MT e Inter. Além de derrotas de Bragantino e Santos.