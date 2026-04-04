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Técnica do Grêmio comemora vitória e avalia sequência positiva: "Fundamental para nossas aspirações" 

Mosqueteiras vêm de duas vitórias e um empate desde a chegada de Jéssica de Lima

Carolina Freitas

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