Técnica do Grêmio comemora vitória e avalia sequência positiva: "Fundamental para nossas aspirações" 

Grêmio goleou o Vitória pelo Brasileirão Feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras fizeram mais uma vítima no Brasileirão Feminino. Depois de derrotar o Inter no clássico, o Grêmio goleou o Vitória por 3 a 0, na noite deste domingo (3), no Passo D'Areia. O resultado fez com que o time chegasse a sete pontos somados em nove disputados e se afastasse drasticamente da zona de rebaixamento.

A atuação e o placar foram comemorados pela técnica Jéssica de Lima. Desde a sua chegada, o Tricolor está invicto na competição nacional. Agora, também conquistou seus primeiros pontos como mandante em 2026.

— É fundamental para as nossas aspirações na continuidade da competição. Jogando em casa, a gente tinha que fazer uma boa apresentação e pontuar. Claro, primeiramente eu penso em pontuar diante das circunstâncias. E linkar com uma boa apresentação, que eu acho que as meninas fizeram, com o apoio da torcida. É o que a gente busca no trabalho — comemorou Jéssica de Lima, em entrevista coletiva.

O jogo também propiciou que a treinadora rodasse o elenco. A goleira Lucilene estreou com a camisa gremista. Enquanto Yamila Rodríguez e Iara voltaram ao time titular.

— Eu não dou oportunidade, porque eu não acredito que é o professor que dá nota, eu acredito que é o aluno que tira. De verdade, elas mereceram estar (em campo). Cabe a mim enxergar isso. Isso é da minha responsabilidade, porque eu acho que todas merecem uma oportunidade. Todas se dedicam, mas elas se destacaram de alguma maneira dentro do campo — afirmou a técnica gremista.

Campeonato parado

Agora, com as Mosqueteiras nas proximidades da zona de classificação, o Brasileirão Feminino terá uma pausa por conta da data Fifa. A competição será retomada apenas em 20 de abril. Será o período mais longo de trabalho desde que Jéssica desembarcou em Porto Alegre, em 17 de março.

— A data Fifa parece que é muito tempo, mas são seis, sete sessões de treinamento porque tem de dar uma folga. Elas estão desde janeiro (trabalhando). Tem bola parada, tem algum teste que tem de fazer. Então, não é tanto tempo assim — explicou Jéssica de Lima.

Neste período, a treinadora também poderá aplicar o seu estilo de jogo ao time. Ou melhor, aprimorar a identidade das Mosqueteiras.

— Vai ter a cara do Grêmio. Não vai ter a cara da Jéssica. Até porque eu estudei muito sobre o Grêmio, sobre a cultura aqui. E a minha função é fazer com que o Grêmio tenha a cara do Grêmio. Claro que vão ter situações e peculiaridades que são minhas, porque faz parte — afirmou a treinadora.

Adversário na mira

No retorno da data Fifa, Jéssica de Lima terá mais um grande desafio pela frente. Após enfrentar a tradicional Ferroviária e o maior rival Inter, o Grêmio jogará com forte São Paulo, que luta pelas primeiras posições da tabela.

— Vai ser um jogo muito difícil, é praticamente o líder da competição, que está empatado com o Palmeiras, vem numa ascensão muito grande, conheço o Thiago Viana há muito tempo, sei da forma que ele joga, sei do jeito que ele gosta de jogar também, talvez isso contribua para conhecer o treinador e a forma que ele joga, mas, inevitavelmente, é um jogo muito difícil — completou Jéssica, em tom descontraído:

— A gente vai estudar muito os adversários. Com certeza absoluta que elas vão saber praticamente até a data de nascimento de todas as atletas do time adversário. Aí é só tentar colocar em prática e tentar sair de lá com uma vitória — finalizou.

O duelo de tricolores está agendado para 20 de abril, às 19h, em Cotia. Atualmente, o Grêmio está na 12ª colocação, com sete pontos.