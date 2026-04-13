STJD denuncia Grêmio e dirigente por suposto caso de racismo no Gre-Nal feminino

O STJD denunciou o Grêmio, nesta segunda (13), pelo suposto caso de racismo no Gre-Nal feminino. O caso aconteceu em 28 de março, no clássico pelo Brasileirão, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Após o jogo, o torcedor Vinícius Nascimento da Cruz, 34 anos, diretor da organizada Camisa 12, relatou que foi discriminado por Bárbara Fonseca, executiva de futebol feminino do Grêmio. Ele afirmou que ouviu a expressão "macaco, filho da p*".

O Grêmio manifestou-se oficialmente, através de nota, afirmando que as acusações são "inverídicas". Assim como Bárbara Fonseca, que utilizou as redes sociais para afirmar que foi acusada "de forma inverídica e leviana, de ter proferido uma injúria racial".

O que alega o STJD?

De acordo com o STJD, a "narrativa apresentada pela vítima foi corroborada por testemunhas". Duas pessoas confirmaram a versão da suposta vítima.

Bárbara Fonseca, por sua vez, negou veementemente "a prática de qualquer manifestação discriminatória". Além disso, testemunhas indicadas por ela, integrantes da equipe de segurança e do staff do Grêmio, também declararam que não houve "ofensa de natureza racial".

De toda forma, o STJD optou pela denúncia contra o clube e a dirigente no artigo 243-5 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Bárbara pode pegar uma suspensão de 360 dias. Além de multa de R$ 100 mil.

O Tribunal também deseja que ela seja suspensa de maneira preventiva, alegando que "a permanência da denunciada em atividade competitiva, antes da análise colegiada da infração, representa fator de instabilidade institucional".

Já o Grêmio pode perder pontos e mandos de campo. O STJD deseja que o clube seja condenado e tenha que pagar uma multa de R$ 100 mil, jogue com portões fechados e perca três pontos no Brasileirão Feminino.

Além disso, o Grêmio teria como obrigação "cooperar de forma a prevenir, entre outros, comportamentos racistas ou qualquer outra forma de discriminação".