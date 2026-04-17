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Justiça Desportiva
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STJD absolve executiva de futebol do Grêmio de acusação de injúria racial

Bárbara Fonseca e Grêmio haviam sido acionados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

João Praetzel

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