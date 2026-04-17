STJD absolve executiva de futebol do Grêmio de acusação de injúria racial

Caso ocorreu no Gre-Nal do Brasileirão Feminino. Divulgação / Delegacia de Combate à Intolerância

A 3ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu, nesta sexta-feira (17), a executiva de futebol feminino do Grêmio, Bárbara Fonseca, e o clube gaúcho da denúncia no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz respeito a prática de ato discriminatório. Ainda cabe recurso ao Pleno do STJD por parte da procuradoria.

A executiva gremista poderia pegar suspensão por 360 dias e multa de R$ 100 mil. Já o Tricolor poderia perder pontos e mandos de campo.

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Votação

Bárbara não foi absolvida de maneira unânime. Um dos auditores e a presidente da comissão votaram para que Bárbara fosse condenada a 120 dias de suspensão, além de multa de R$ 5 mil. Três auditores votaram pela absolvição.

— Houve ambiente de forte tensão, houve xingamentos. Mas não temos afirmação com grau de certeza de que a dra Bárbara proferiu a declaração discriminatória. Por insuficiência probatória, voto pela absolvição da réu — afirmou Pedro Gonet, relator do caso na 3ª comissão disciplinar do STJD.

O caso

Após o jogo, o torcedor Vinícius Nascimento da Cruz, 34 anos, diretor da organizada Camisa 12, relatou que foi discriminado por Bárbara Fonseca, executiva de futebol feminino do Grêmio. Ele afirmou que ouviu a expressão "macaco, filho da p*".

O caso aconteceu em 28 de março, no clássico pelo Brasileirão, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Âmbito criminal

Bárbara foi indiciada na última quarta-feira pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, foram ouvidas 11 pessoas durante a investigação. Entre elas, três confirmaram terem ouvido as supostas ofensas raciais. As imagens das câmeras de segurança, porém, foram coletadas e não captaram o fato.

De toda forma, a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI) optou pelo indiciamento pelo crime de injúria racial. Agora, o procedimento foi remetido ao Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis.

A partir de então, o Ministério Público vai analisar se oferece denúncia ou não.

O Grêmio manifestou-se oficialmente, através de nota, afirmando que as acusações são "inverídicas". Assim como Bárbara Fonseca, que utilizou as redes sociais para afirmar que foi acusada "de forma inverídica e leviana, de ter proferido uma injúria racial".

Nota do Grêmio sobre a absolvição de Bárbara

"Em relação ao julgamento desta sexta-feira da 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na denúncia envolvendo a executiva Bárbara Fonseca, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ressalta que o desfecho atesta aquilo que o Clube já havia manifestado, sobre confiar na veracidade da versão da executiva da instituição.

O Clube reitera sua confiança no pleno funcionamento das instituições em prol de uma luta tão importante como a do combate ao racismo.