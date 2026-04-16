Site vaza suposta bola da Copa do Mundo Feminina; veja foto

A suposta bola da Copa do Mundo Feminina foi divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (15). O portal Footy Headlines postou imagens da "Jóia" — como será chamada —, que será produzida pela Adidas.
De acordo com o site, a ideia é resgatar a estética da "Brazuca", usada na Copa do Mundo de 2014, que também foi realizada no Brasil. A bola é branca com sobreposições gráficas e altamente coloridas.
A expectativa é que a bola oficial seja lançada no final deste ano. A Copa do Mundo de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho.
