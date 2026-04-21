Semifinais da Champions League Feminina: datas, o que esperar dos confrontos e onde assistir 

Barcelona, de Alexia Putellas (D), goleou o Real Madrid nas quartas de final e luta pelo título. LLUIS GENE / AFP

A fase decisiva da Champions League Feminina se inicia no próximo final de semana. Arsenal, Bayern de Munique, Barcelona e Lyon seguem na disputa pelo título da competição.

De um lado da chave, estará o único invicto. O Barcelona, que vem de sete vitórias e um empate, enfrentará o Bayern de Munique, que soma seis triunfos, uma derrota e um empate. A partida de ida está marcada para o próximo sábado (25), às 13h15min, no FC Bayern Campus, em Munique. O duelo terá transmissão de ESPN e Disney+.

O clube catalão chega a esta etapa após eliminar o maior rival nas quartas de final. Com o agregado de 12 a 2, o Barcelona passou pelo Real Madrid. A equipe de Alexia Putellas chega como uma das favoritas ao título. Além de único invicto, o clube também possui o melhor ataque, com 32 gols marcados.

Do outro lado, estará o Bayern de Munique, que eliminou o Manchester United na última fase. No agregado, as alemãs levaram a melhor com o 5 a 3. Um dos grandes nomes da equipe é o da atacante dinamarquesa Pernille Harder, que já marcou 24 gols em 32 jogos da temporada.

E do outro lado?

A outra semifinal colocará frente à frente o maior campeão e o atual campeão da Champions. Arsenal e Lyon abrem a disputa no domingo (26), às 11h30min, no Meadow Park, na Inglaterra. ESPN e Disney+ transmitem o jogo.

Mandante na ida, o Arsenal defende o título e chega após eliminar o Chelsea nas quartas de final, com um triunfo por 3 a 2 no agregado. A equipe acumula sete vitórias e três derrotas na competição. Além de 21 gols marcados e oito sofridos. O Arsenal tem Alessia Russo e Chloe Kelly entre suas principais estrelas.

Pela frente, elas terão o Lyon, que já venceu a Champions em oito oportunidades. A equipe francesa passou pelo Wolfsburg, por 4 a 1, na última fase. O time ainda tem a melhor defesa entre os que lutam pelo título. São apenas seis gols sofridos ao longo de oito jogos. A francesa Renard é uma das atletas mais consagradas do elenco.

Pela final

Agora, as equipes se enfrentam em partidas de ida e volta para definir os finalistas. A disputa pelo título será em jogo único, em 23 de maio, em horário ainda não divulgado pela Uefa.

Semifinais da Champions League

Partidas de ida

25/4, 13h15min: Bayern de Munique x Barcelona

26/4, 11h30min: Arsenal x Lyon

Partidas de volta

2/5, 10h: Lyon x Arsenal

3/5, 11h30min: Barcelona x Bayern de Munique