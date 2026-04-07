Seleção Feminina se apresenta em Cuiabá para disputa da Fifa Series; veja a programação

A Seleção Brasileira Feminina começou a se apresentar em Cuiabá para os jogos da Fifa Series. Das 26 convocadas, 21 já estão com a delegação e as outras cinco são esperadas até a quarta-feira (8).
Apenas a zagueira Mariza, a lateral Yasmim e as atacantes Kerolin, Jheniffer e Aline Gomes, que atuam no exterior, ainda são esperadas pela comissão técnica. Mesmo sem elas, o primeiro treino já ocorrerá nesta terça-feira (7), às 18h, no CT Manoel Dresch. Todos os treinamentos serão nesse local.
A Fifa Series é um torneio de jogos amistosos internacionais entre seleções de diferentes confederações. A estreia do Brasil ocorre em 11 de abril, um sábado, contra a Coreia do Sul. O duelo se inicia às 22h30min (horário de Brasília) ou 21h30min (horário de Cuiabá). Depois, o Brasil ainda duelará com Zâmbia e Canadá. Os jogos serão na Arena Pantanal.
Programação da Seleção Brasileira
- 7/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 8/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 9/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 10/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 11/4, 22h30min — Brasil x Coreia do Sul
- 12/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 13/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 14/4, 22h30min — Brasil x Zâmbia
- 15/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 16/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 17/4, 18h — treino no CT Manoel Dresch
- 18/4, 22h30min — Brasil x Canadá