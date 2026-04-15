Seleção Brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

A Seleção Brasileira Feminina goleou a Zâmbia pelo placar de 6 a 1, no início da madrugada desta quarta-feira (15) na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela segunda rodada do Fifa Series. O torneio amistoso é organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Este foi o segundo triunfo consecutivo do Brasil na competição. Na primeira rodada, a Seleção goleou a Coreia do Sul por 5 a 0.

Contra a Zâmbia, a lateral Yasmim abriu o placar aos 30 minutos. Tainá Maranhão ampliou a vantagem no primeiro minuto da segunda etapa. Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau também marcaram pela Seleção. Barbra Banda descontou para as adversárias.

O Canadá será o adversário das brasileiras no próximo sábado (18), a partir das 22h30min (horário de Brasília).

O jogo

Logo aos 26 minutos da etapa inicial, a Seleção Brasileira teve a sua tarefa facilitada, pois a goleira Nali foi expulsa. O Brasil não demorou a abrir o marcador, com cobrança de falta da lateral Yasmim aos 30 minutos.

Após o intervalo, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias precisou de apenas um minuto para ampliar a sua vantagem. Gabi Portilho avançou pela direita e cruzou na medida para Tainá Maranhão, que, na área, não perdoou.

Aos cinco minutos da etapa complementar, as visitantes descontaram com um belo gol da centroavante Barbra Banda, que deu um toquinho por cobertura para superar a Lelê. Porém, a Seleção Brasileira era muito superior e confirmou a vitória com gols da volante Angelina, aos 14 minutos em cobrança de pênalti, da lateral Raíssa Bahia, aos 31 de cabeça, da atacante Kerolin, aos 45, e da zagueira Vitória Calhau, em cobrança de pênalti aos 50.

Fifa Series

Criado em 2024 para fomentar encontros entre seleções de diferentes níveis e continentes, o Fifa Series ocorre pela primeira vez no naipe feminino. São três sedes com quatro participantes cada. Apesar do caráter amistoso, os duelos valem pontos. Em caso de empate, há decisão por pênaltis.