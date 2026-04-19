Seleção Brasileira Feminina vence o Canadá e conquista o Fifa Series 2026

Aline Gomes fez o único gol da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre o Canadá, que valeu o título do Fifa Series 2026. Livia Villas Boas / CBF / Divulgação

A Seleção Brasileira feminina conquistou, na virada deste sábado (18) para domingo (20), o título do Fifa Series 2026 ao vencer o Canadá por 1 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com o resultado, o Brasil encerrou a competição com 100% de aproveitamento, após também superar Zâmbia e Coreia do Sul ao longo do torneio.

O gol do título foi marcado por Aline Gomes, logo no primeiro minuto do segundo tempo. A lateral aproveitou a sobra dentro da área e finalizou para garantir a vitória brasileira no confronto que valia a taça. Mesmo com uma jogadora a menos nos minutos finais, após a expulsão de Ary Borges, a Seleção conseguiu segurar o resultado diante da pressão canadense.

A Fifa Series Feminina reuniu seleções de diferentes continentes em um quadrangular de amistosos disputado em sede única. Além do Brasil e do Canadá, participaram do torneio as seleções da Coreia do Sul e da Zâmbia. A competição faz parte do novo calendário da entidade e tem como objetivo ampliar o intercâmbio internacional e o nível competitivo do futebol feminino.

O título marca mais um resultado expressivo da equipe comandada por Arthur Elias neste ciclo de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.