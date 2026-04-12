Seleção Brasileira Feminina goleia a Coreia do Sul em estreia no Fifa Series

A Seleção Brasileira Feminina venceu a primeira partida do Fifa Series, no sábado (11). Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a equipe de Arthur Elias goleou a Coreia do Sul por 5 a 1.
No primeiro tempo, o Brasil só conseguiu marcar uma vez. Aos 41 minutos, Ary Borges abriu o placar. A partida marcou o jogo de número 50 da atleta na Seleção.
Já na segunda etapa, o Brasil teve mais facilidade para balançar as redes das sul-coreanas. Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão fizeram os demais gols do Brasil. A Coreia do Sul conseguiu descontar com Park Soo-Jeong.
A Seleção assumiu a liderança da competição amistosa, que busca dar mais oportunidades às seleções para se enfrentarem. No outro duelo do dia, o Canadá venceu Zâmbia por 4 a 0.
O Brasil volta a jogar pelo torneio nesta terça-feira (14), às 22h30min, contra Zâmbia. Depois, fecha a competição no sábado (18), às 22h30min, contra o Canadá.
Escalação do Brasil contra a Coreia do Sul
Lelê; Lauren (Vitória Calhau), Isa Haas (Mariza) e Thaís Ferreira (Paloma Maciel); Aline Gomes (Gi Fernandes), Duda Sampaio (Maiara), Ary Borges (Angelina) e Yasmim (Raíssa Bahia); Ludmila (Tainá Maranhão), Gio Garbelini (Kerolin) e Dudinha (Marília). Técnico: Arthur Elias.