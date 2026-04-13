Seleção Brasileira chega aos 100 gols na Era Arthur Elias; veja a artilharia 

A Seleção Brasileira se mostra cada vez mais ofensiva sob o comando de Arthur Elias. Ao completar 44 jogos à frente da equipe, o treinador também viu o 100º gol ser marcado. Tainá Maranhão foi a responsável, na vitória por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, na Fifa Series.
Até o momento, o Brasil também soma 28 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Além de 46 gols sofridos. A grande artilheira desde a chegada de Arthur Elias é a atacante Kerolin, do Manchester City, com 10 gols marcados.
Em relação às ex-jogadoras da dupla Gre-Nal, a melhor colocada é a atacante Jheniffer, ex-Inter e atualmente no Tigres-MÉX. No recorte, ela balançou as redes em cinco oportunidades.
A próxima oportunidade para que as jogadoras deixem sua marca é nesta terça-feira (14), às 22h30min, quando o Brasil duelará com a Zâmbia. A disputa faz parte da Fifa Series, que vem sendo realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá.
Artilheiras da Era Arthur Elias*
- 10 gols — Kerolin
- 8 gols — Amanda Gutierres
- 7 gols — Marta
- 6 gols — Bia Zaneratto e Dudinha
- 5 gols — Jheniffer e Adriana
- 4 gols — Gabi Nunes, Yasmim, Luany e Gabi Portilho
- 3 gols — Debinha e Gio Garbelini
- 2 gols — Geyse, Tarciane, Ludmila, Duda Sampaio e Tainá Maranhão
- 1 gol — Priscila, Luana Bertolucci, Aline Milene, Duda Santos, Bia Menezes, Rafaelle, Yaya, Antonia, Cristiane, Isa Haas, Lauren, Jhonson, Mariza, Gabi Zanotti, Isabela, Angelina, Jaque e Ary Borges
*são, ainda, três gols contra: Chantelle Swaby, Paredes e Ishikawa