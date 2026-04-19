São Paulo x Grêmio: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo na próxima segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para São Paulo x Grêmio

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan (Luiza Calazans), Tayla, Rafa Soares e Carol Gil (Clara); Mylena Carioca, Preininger, Robinha e Aline Milene; Isa e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Grêmio: Lucilene; Mónica Ramos, Rodríguez e Day Silva; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini e Camila Santos (Camila Arrieta); Giovaninha, Gisele e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Arbitragem para São Paulo x Grêmio

Rejane Caetano Da Silva (CE), auxiliada por Izabele de Oliveira (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP).

Onde assistir a São Paulo x Grêmio

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam São Paulo x Grêmio

São Paulo

As Soberanas têm pontuação de líderes. Com os mesmos 13 do Corinthians, estão em terceiro pelos critérios de desempate — possuem saldo pior do que as Brabas e as Palestrinas.

Para este jogo, o São Paulo não terá novas baixas. A expectativa é que Thiago Viana escale força máxima para o duelo com o Grêmio.

Grêmio

As Mosqueteiras engrenaram após a chegada de Jéssica de Lima e vêm de três jogos de invencibilidade. Nas últimas duas rodadas, inclusive, venceram Inter e Vitória para chegar aos sete pontos e se afastar da zona de rebaixamento.

Para este jogo, o Grêmio terá os retornos da lateral Dani Barão e da atacante Leidiane, que cumpriram suspensão diante do Vitória. Ambas devem voltar ao time titular.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.