Santos x Inter: tudo sobre o jogo da 9ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Santos na próxima sexta-feira (1º), às 16h, na Vila Belmiro, em Santos. O duelo é válido pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Santos x Inter

Santos: Taty Amaro; Evellyn Marques (Leticia Santos), Ana Alice, Isa Cardoso e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Suzane Pires e Yoreli Rincón (Vivian); Larroquette (Analuyza), Evelin Bonifácio e Carol Baiana. Técnico: Marcelo Frigerio.

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Soll; Lelê, Myka e Pati Llanos; Darlene, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Santos x Inter

Rejane Caetano Da Silva (CE), auxiliada por Marcela de Almeida Silva (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP).

Onde assistir a Santos x Inter

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Santos x Inter

Santos

As Sereias da Vila vêm de cinco jogos sem vencer. O último triunfo foi contra o Mixto-MT, por 3 a 0, ainda na terceira rodada. Com essa campanha, o Santos soma 11 pontos e está na 11ª colocação.

Para este jogo, o time paulista não poderá contar com a meio-campista Suzane Pires, suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Inter

As Gurias Coloradas somam quatro vitórias, dois empates e duas derrotas na competição. Com 14 pontos, o time está na zona de classificação e ocupa o sétimo lugar.

Para este jogo, Maurício Salgado segue sem poder contar com a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites, a lateral Eskerdinha, as meio-campistas Jordana e Julia Bianchi e as atacantes Julieta Morales e Paola.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.