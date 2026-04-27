Referência na formação, Inter já usou sete crias da base no Brasileirão Feminino 2026

Aninha é um dos grandes destaques da base. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter tem na base a sua principal valência. Multicampeão nas categorias de formação, o clube colorado é uma das grandes escolas no futebol feminino. E tem provado isso ao longo dos anos.

Desde que retomou o departamento, participou da formação de atletas de destaque, como a zagueira Isa Haas e a atacante Priscila, ambas no América do México. E também foi importante para o desenvolvimento da meia Mai e das atacantes Jheniffer e Tainá Maranhão, presentes na última convocação da Seleção.

O trabalho nunca parou de dar frutos e, nesta temporada, já foi amplamente apresentado ao torcedor. Além da goleira Gabi Barbieri, formada na base e que retornou ao Inter neste ano, outras seis crias do clube receberam oportunidade ao longo do Brasileirão Feminino.

A zagueira Bianca Martins, a volante Myka e as atacantes Alice, Aninha, Gabi Inácio e Joana estiveram em campo. Além delas, a goleira Mari Ribeiro e a zagueira Sarah também ficaram como opções no banco de reservas.

DNA formador

Na vitória sobre o Juventude, o aproveitamento da base chamou a atenção. Ao final do jogo, eram cinco meninas formadas pelo Inter em campo: Gabi Barbieri, Aninha, Bianca Martins, Myka e Joana — esta, inclusive, participando diretamente do gol que garantiu os três pontos.

— Sabemos que é difícil, ainda mais numa estrutura em que você põe muitas. Se colocar uma, é uma coisa. Se colocar quatro ou cinco é mérito total delas e do trabalho da base. Elas estão num processo construtivo, mas elas querem muito e isso é legal. Estão muto afim de escutar, de tomar duras e falar "vamos lá". O Inter tem o DNA de formação e temos de respeitar isso — afirmou o técnico Maurício Salgado, do elenco profissional, na última entrevista coletiva.

Na base, as Gurias Coloradas passam pelas mãos de dois profissionais muito capacitados. No sub-15, são treinadas por Helen Oliveira, que já foi atleta do Inter e possui licença C da CBF. Enquanto, no sub-17 e no sub-20, o experiente (e multicampeão) David da Silva é o comandante. Ele possui licença B da CBF e está cursando a A da Conmebol.

— Ele (David) é muito parceiro. Tem a parte da cobrança, mas ele sempre quer nos ajudar. Então, foi muito parceiro quando me contaram que eu ia para a Copinha, quando precisa da nossa opinião ele sempre senta e conversa conosco. É muito bom — contou a atacante Laurinha, artilheira da base colorada, em entrevista ao Resenha das Gurias.

Agora, as crias da base seguirão sendo um trunfo do Inter. Foi assim com Priscila, maior artilheira do clube e vendida por R$ 2,8 milhões ao futebol mexicano. E seguirá sendo com Aninhas, Gabis, Biancas e todas as estrelas criadas no celeiro de talentos colorado.

Jogadoras formadas na base que atuaram em 2026

Gabi Barbieri (goleira)

23 anos

natural de Descanso-SC

cria da base do Inter de 2020 a 2021

titular em oito jogos do Brasileirão 2026

Bianca Martins (zagueira)

19 anos

natural de Derrubadas-RS

cria da base do Inter de 2023 até agora (ainda tem idade para o sub-20)

utilizada em quatro jogos do Brasileirão 2026 (titular em um)

Myka (volante)

19 anos

natural de São Luís-MA

cria da base do Inter de 2022 até agora (ainda tem idade para o sub-20)

utilizada em dois jogos do Brasileirão 2026 (titular em ambos)

Alice Goedert (centroavante)

20 anos

natural de Petrolândia-SC

cria da base do Inter de 2022 até agora (ainda tem idade para o sub-20)

utilizada em um jogo do Brasileirão 2026

Aninha (atacante)

18 anos

natural de Porto Alegre-RS

cria da base do Inter desde 2019 até agora (ainda tem idade para o sub-20)

utilizada em oito jogos do Brasileirão 2026 (titular em um)

Gabi Inácio (atacante)

19 anos

natural de Florianópolis-SC

cria da base do Inter desde 2023 até agora (ainda tem idade para o sub-20)

utilizada em um jogo do Brasileirão 2026

Joana (atacante)