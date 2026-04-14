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Quem é Evelin Bonifácio, atacante de 18 anos que foi convocada para a Seleção Brasileira 

Jogadora do Santos estava com a delegação sub-20 quando foi chamada por Arthur Elias 

Carolina Freitas

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