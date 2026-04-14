Quem é Evelin Bonifácio, atacante de 18 anos que foi convocada para a Seleção Brasileira 

Evelin disputou a última Copa do Mundo sub-17 pela seleção. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A atacante Evelin Bonifácio está vivendo um momento único desde a última sexta-feira (10). Com apenas 18 anos, foi chamada para substituir a lesionada Jheniffer e defender a Seleção Brasileira ao longo da Fifa Series.

A atleta do Santos é tida como uma das promessas do futebol brasileiro e aparece constantemente nas convocações das seleções de base. Agora, porém, está tendo uma experiência diferente.

— Fiquei muito feliz em receber essa notícia. Não esperava. Nunca imaginava, só mais para frente. E aconteceu. Estou ansiosa demais — disse a atacante, na sexta-feira, aos canais da CBF.

A convocação de Arthur Elias veio enquanto Evelin estava junto da seleção sub-20 nos Estados Unidos. Na temporada, ela apareceu em todas as listas da categoria. E, ao longo da carreira, isso tornou-se comum para a jovem atacante.

Em 2025, disputou o Sul-Americano e a Copa do Mundo na categoria sub-17. Com destaque individual, foi a artilheira do Brasil no Sul-Americano, com quatro gols, e pôde participar do quarto lugar inédito no Mundial. Agora, almeja seguir escrevendo sua história com a camisa canarinho.

E como tudo começou?

Natural de Peruíbe, no litoral de São Paulo, Evelin iniciou sua carreira no Santos. Em 2023, chegou ao clube após destacar-se jogando futsal escolar na Baixada Santista. E não precisou de muito tempo para mostrar o seu talento.

Integrando as categorias de base, buscou espaço no time principal e, em 2025, foi promovida ao grupo. A estreia veio em 3 de setembro, no empate em 2 a 2 com o São Paulo, pelo Paulistão. Enquanto o primeiro gol foi em 16 de novembro, na derrota por 3 a 2 para o Bragantino, também pela competição estadual.

As quatro aparições foram suficientes para que fosse eleita como a revelação do Paulistão Feminino 2025. E também fizeram com que tivesse seu vínculo estendido com o Santos, até dezembro de 2027.

Oportunidade pelo Brasil

Nos próximos dias, Evelin também poderá fazer sua estreia pela Seleção principal. Na Arena Pantanal, o Brasil ainda disputará mais dois jogos pela Fifa Series.