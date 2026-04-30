Quantos pontos são necessários para fugir do rebaixamento no Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino se encaminha para a metade final. Com oito rodadas disputadas, restam nove para que os oito classificados sejam conhecidos. E os dois rebaixados sejam definidos.
A briga na parte de baixo da tabela está acirrada. Seis times lutam para se afastar (ou sair) do Z-2. Atualmente, América-MG e Vitória são os moradores da zona de rebaixamento, com dois e um ponto, respectivamente.
De acordo com a projeção feita por ZH é necessário somar 11 pontos para se salvar da Série A-2. Ou 22% de aproveitamento. A estimativa leva em conta as últimas cinco temporadas do Brasileirão Feminino.
Neste recorte, o pior desempenho do antepenúltimo foi em 2022. Na ocasião, a Esmac-PA teve oito pontos e 17% de aproveitamento. Enquanto o melhor foi em 2021 e 2024, com Minas Brasília (11 pontos/24%) e Santos (11 pontos/24%), respectivamente.
Levando as projeções em consideração, Atlético-MG, Mixto-MT, Botafogo, Juventude, América-MG e Vitória são os times que lutam para não cair. Todos eles têm, no mínimo, mais dois confrontos diretos pela parte de baixo.
Aproveitamento do antepenúltimo nas últimas cinco temporadas
- 2021: 24% de aproveitamento
- 2022: 17% de aproveitamento
- 2023: 22% de aproveitamento
- 2024: 24% de aproveitamento
- 2025: 22% de aproveitamento
Sequência dos times que lutam contra o rebaixamento
Atlético-MG (13º, com 8 pontos)
- Fluminense (fora, 1º/5)
- Palmeiras (fora, 11/5)
- América-MG (fora, 16/5)
- Ferroviária (casa, 25/5)
- Bragantino (fora, 25/7)
- Mixto-MT (fora, 1º/8)
- Bahia (casa, 8/8)
- Grêmio (casa, 15/8)
- Flamengo (fora, 22/8)
Mixto-MT (14º, com 6 pontos)
- Ferroviária (fora, 1º/5)
- Bahia (casa, 9/5)
- Grêmio (fora, 16/5)
- Corinthians (fora, 25/5)
- Palmeiras (casa, 25/7)
- Atlético-MG (casa, 1º/8)
- Juventude (fora, 9/8)
- Cruzeiro (casa, 15/8)
- São Paulo (fora, 22/8)
Botafogo (15º, com 5 pontos)
- Bragantino (casa, 3/5)
- Inter (fora, 11/5)
- Palmeiras (fora, 18/5)
- América-MG (casa, 24/5)
- Vitória (fora, 31/5) — jogo atrasado
- Bahia (fora, 27/7)
- Cruzeiro (fora, 1º/8)
- Fluminense (casa, 7/8)
- São Paulo (casa, 16/8)
- Grêmio (fora, 22/8)
Juventude (16º, com 4 pontos)
- Cruzeiro (casa, 1º/5)
- Vitória (fora, 11/5)
- São Paulo (fora, 18/5)
- Grêmio (casa, 24/5)
- Ferroviária (casa, 26/7)
- Santos (fora, 1º/8)
- Mixto-MT (casa, 9/8)
- Palmeiras (fora, 16/8)
- Bahia (casa, 22/8)
América-MG (17º, com 2 pontos)
- Vitória (casa, 2/5)
- Cruzeiro (fora, 8/5)
- Atlético-MG (casa, 15/5)
- Botafogo (fora, 24/5)
- Santos (casa, 25/7)
- Grêmio (fora, 1º/8)
- Flamengo (casa, 10/8)
- Fluminense (fora, 15/8)
- Bragantino (casa, 22/8)
Vitória (18º, com 1 ponto)
- América-MG (fora, 2/5)
- Juventude (casa, 11/5)
- Ferroviária (fora, 18/5)
- Cruzeiro (casa, 24/5)
- Botafogo (casa, 31/5) — jogo atrasado
- Corinthians (fora, 26/7)
- São Paulo (casa, 3/8)
- Inter (casa, 10/8)
- Bragantino (fora, 15/8)
- Santos (casa, 22/8)