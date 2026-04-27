Prosperidade-ES x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da primeira fase da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

O Brasil de Farroupilha enfrenta o Prosperidade-ES na próxima quarta-feira (29), às 19h, no Estádio Municipal Almiro Ofranti, em Vargem Alta, no Espírito Santo. O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil Feminina.

Quem vencer, avança à próxima etapa. Em caso de empate, a disputa vai aos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Prosperidade-ES x Brasil-Far

Prosperidade-ES: Camila; Suzy, Baiana, Tayane e Alessandra; Rosy, Allyce e Vitória Sousa; Thais Tomaz, Duda Capixaba e Lorena. Técnico: Deniz Rodrigues.

Brasil-Far: Dani Soares; Ju Goes, Almada, Carol Trezzi e Yasmin; Linares, Marcela e Karol; Nicole Neres, Gi Bet e Gabizinha. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Prosperidade-ES x Brasil-Far

Jessica Lorrany da Silva (MG), auxiliada por Mariana Wandermurem Araujo (ES) e Daiana Pa Santos Rozario (ES).

Onde assistir a Prosperidade-ES x Brasil-Far

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Prosperidade-ES x Brasil-Far

Prosperidade-ES

O time do Espírito Santo vem de vitória sobre o Guarani de Paripueira-AL pelo Brasileirão Feminino A-3. Agora, luta pela classificação aos mata-matas.

Brasil-Far