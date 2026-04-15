Prefeitura de Porto Alegre homenageia profissionais ligadas ao futebol feminino; veja lista

O evento foi realizado no Teatro Túlio Piva, na Cidade Baixa. Carolina Freitas / Agencia RBS

A Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, junto da Prefeitura de Porto Alegre, homenageou mais de 30 profissionais e entidades ligadas ao futebol feminino na noite desta quarta-feira (15). O evento foi realizado no Teatro Túlio Piva, na Cidade Baixa, e intitulado de "Prêmio Elas no Campo".

Entre as homenageadas, destaque para Dani Barão e Sorriso, jogadoras da dupla Gre-Nal. Além de Duda Luizelli e Marianita Nascimento, históricas com as camisas de Inter e Grêmio, respectivamente.

Todas as citadas foram escolhidas através de votação pública (e online) promovida pela Secretaria Extraordinária. Elas receberam medalha e certificado pelos serviços prestados à modalidade.

A iniciativa é mais uma de incentivo à Copa do Mundo de 2027, que terá Porto Alegre como uma das sedes. Recentemente, também houve um Gre-Nal com pioneiras do futebol feminino sendo promovida pela pasta.

Veja a lista de homenageadas

Atletas profissionais: Sorriso (Inter) e Dani Barão (Grêmio)

Sorriso (Inter) e Dani Barão (Grêmio) Clubes esportivos : Grêmio e Inter

: Grêmio e Inter Arbitragem feminina : Gabriela Sena

: Gabriela Sena Atletas pioneiras : Marianita Nascimento (Grêmio) e Ocléria Chiaradia (Inter)

: Marianita Nascimento (Grêmio) e Ocléria Chiaradia (Inter) Atletas sub-15: Lara Lay (Inter) e Tayla Pacheco (Real Queen)

Lara Lay (Inter) e Tayla Pacheco (Real Queen) Atletas sub-20: Isadora Rech (Inter) e Mari Ribeiro (Inter)

Isadora Rech (Inter) e Mari Ribeiro (Inter) Jornalista : Helô Bordin (RBS TV) e Raissa Jungblut (Rádio Gre-Nal)

: Helô Bordin (RBS TV) e Raissa Jungblut (Rádio Gre-Nal) Projeto social: Área de desenvolvimento social, Real Queen, Downs no Esporte, Lance de Craque Pão dos Pobres

Área de desenvolvimento social, Real Queen, Downs no Esporte, Lance de Craque Pão dos Pobres Técnico : David da Silva (Inter) e Guilherme D’Agostini (Escola da Duda)

: David da Silva (Inter) e Guilherme D’Agostini (Escola da Duda) Clube social: Associação Atlética Banco do Brasil, Caixeiros Vigiantes, Círculo Militar de Porto Alegre, Clube do Professor Gaúcho, Clube Dr Salomé Goulart, Grêmio Geraldo Santana, Grêmio Náutico União, Lindóia Tênis Clube, Partenon Tênis Clube e Sogipa

Associação Atlética Banco do Brasil, Caixeiros Vigiantes, Círculo Militar de Porto Alegre, Clube do Professor Gaúcho, Clube Dr Salomé Goulart, Grêmio Geraldo Santana, Grêmio Náutico União, Lindóia Tênis Clube, Partenon Tênis Clube e Sogipa Emissoras : Band RS, Record RS, MasperTV, PoA 24 horas, RBS TV, Rádio Gre-Nal, RS Play, TVE-RS e TV Minuano

: Band RS, Record RS, MasperTV, PoA 24 horas, RBS TV, Rádio Gre-Nal, RS Play, TVE-RS e TV Minuano Entidades: ACEG, ACM e FGF

ACEG, ACM e FGF Treinador escola pública: Ana Carolina Pinheiro Meireles (SMED)

Ana Carolina Pinheiro Meireles (SMED) Ex-atleta: Duda Luizelli (Inter)