Futebol feminino

"Prêmio Elas no Campo"
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Prefeitura de Porto Alegre homenageia profissionais ligadas ao futebol feminino; veja lista

Cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (15) no Teatro Túlio Piva

Carolina Freitas

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